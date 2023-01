Smedås til topps i Marcialonga – svenske satte norske herrer på plass

Magni Smedås (27) imponerte stort og vant kvinneklassen i årets Marcialonga. Langt mer nervepirrende ble det blant herrene, der Emil Persson (27) satte et kobbel av norske langløpskanoner på plass.

RÅSTERK: Svenske Emil Persson vant årets Marcialonga. Her etter målgang i Cavalese, Italia, søndag formiddag.

For etter en langspurt ingen andre var i nærheten av å kopiere vant Persson den 50. utgaven av prestisjetunge Marcialonga.

Etter 70 tøffe kilometer gikk han over målstreken henholdsvis ett og 2,1 sekunder foran Tord Asle Gjerdalen og Andreas Nygaard. Petter Northug ble for øvrig nummer 36, nesten to minutter bak vinneren.

– En syk følelse å gå med den kroppen jeg har nå, sier Persson til NRK etter sin sjette seier på seks mulige forsøk denne langløpssesongen.

FORNØYD: Andreas Nygaard, her etter målgang i Marcialonga i Italia søndag.

Gjerdalen og Nygaard kunne ikke annet enn å hylle den svenske vinneren etter løpet. De kunne ikke skylde hverken på ski, posisjon eller hjelpen fra laget.

– Jeg var ikke bedre. Jeg ønsker å vinne, men er noen bedre enn deg, så må du bare gratulere, sier Nygaard og fikk deretter spørsmål hva man skal gjøre med svensken resten av sesongen.

Marcialonga er nemlig det første av fire såkalte «Grand Classics» i langløpssirkuset. Den neste drøye måneden venter prestisjetunge Jizerská i Tsjekkia, Vasaloppet i Sverige og til slutt Birkebeinerrennet i mars.

– Vi får invitere ham med på La Stua (restaurant i byen Cavalese) i kveld og være sikker på at han får litt covid, så vi slår ham de neste rennene, sier Nygaard og gliser.

FIKK DET TØFT I AVSLUTNINGEN: Petter Northug, etter årets Marcialonga-løp.

For Petter Northug ble det 70 kilometer lange løpet nok en bekreftelse på at han mangler litt når det hele skal avgjøres.

Trønderen hang med hovedfeltet lenge. Men inn i den siste bakken og rundt to kilometer lange stigningen ble han for alvor hektet av.

Northug tapte rundt ett minutt bare på det strekket. Han gikk i mål til en 36. plass, ett minutt og 58 sekunder bak Persson.

Smedås til topps i kvinneklassen

I kvinneklassen var det altså Magni Smedås som vant foran Anikken Gjerde Alnæs. Smedås er tremenning til Therese Johaug og byttet fra tradisjonell langrenn til langløp våren 2022.

Hun var strålende fornøyd med å vinne det prestisjefulle løpet i sin debutsesong som langløper.

– Kjempegøy. Jeg hadde gode ski, vi fikk heng på noen mannfolk og plutselig var det bare meg og Anikken igjen. Da var det bare å spare seg til bakken, sier Smedås til NRK.

KUNNE JUBLE: Magni Smedås, her etter målgang i Marcialonga søndag formiddag.

I kvinneklassen var det altså bare et uhell eller en kjempesmell opp den siste stigningen som kunne hindre norsk seier.

Smedås og Alnæs var et hav av tid foran resten av forfølgerne.

Avgjørelsen kom også i den tøffe avslutningen.

Smedås gikk fra, kunne puste lettet ut på oppløpet og stake seg rolig inn til en imponerende seier, drøye minuttet foran Alnæs.