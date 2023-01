Sondre Guttormsen satte norsk rekord i USA

Sondre Guttormsen satte årets første norgesrekord i friidrett da han svingte seg over 5,84 i stav under et universitetsstevne i Boston lørdag.

Sondre Guttormsen satte norsk rekord i stav under et stevne i Boston lørdag.

NTB, VG

Han forbedret rekorden til Pål Haugen Lillefosse med en centimeter. Ifølge Norges friidrettsforbund er noteringen til Guttormsen årsbeste i verden.