Gresk sensasjon i Frankrike: – Han er i sjokk

Alexandros Ioannis Ginnis (28) overrasket verdenseliten under det siste slalåmrennet før VM med å bli nummer to. Sveitsiske Ramon Zenhäusern (30) vant, mens Henrik Kristoffersen (28) kjørte ut.

JUBLET: AJ Ginnis feiret etter målgang i Chamonix.

Atle Lie McGrath (22) ble beste nordmann på 4. plass - ett sekund og 38 hundredeler bak Zenhäusern. Like bak fulgte Sebastian Foss Solevåg (31) som nummer fem.

30 utøvere var innenfor ett sekund og 67 hundredeler før annenomgangen. Dermed lå det an til en uhyre spennende avslutning. Ingen hadde trolig sett for seg prestasjonen til «AJ» Ginnis. Den 28 år gamle grekeren var nummer 23 etter første omgang, men en ekstrem prestasjon i den andre ga Hellas nasjonens første pallplass i et verdenscuprenn noensinne.

– Han er i sjokk nå, kommenterte Kjetil André Aamodt på Viaplay da han så bilder av Ginnis på arenaen.

– Vi har en løper fra Hellas på pallen. Det er første gang. Det er for sykt. Jeg har ikke dratt til Hellas for fjellene, da har det vært for noe helt annet, utbrøt Viaplay-kommentator Andreas Toft.

Regjerende verdensmester Foss Solevåg viste storform i den første omgangen. Bare to uker før VM i Frankrike kjørte 31-åringen inn til en 5. plass, noe som også ble sluttresultatet.

Like etterpå startet Henrik Kristoffersen på sitt løp. Målet var seier. Resultatet en hekt. Rælingen-karen måtte oppgitt konstatere at rennet var over.

Med verdenscupleder i slalåm Lucas Braathen (22) ute på grunn av en operasjon for blindtarmsbetennelse, var det press på Alexander Steen Olsen (21) og Timon Haugan (26) med tanke på muligheten for VM-plass senere i måneden. Den som presterte best, ville ha størst sjanse til mesterskapsdeltagelse.

I første omgang var det jevnt, men i den andre viste Steen Olsen best form. I mål endte 2001-modellen som nummer ni – ett sekund og 83 hundredeler bak seierherren Zenhäusern. Haugan kjørte inn til 20. plass–to sekunder og 67 hundredeler bak sveitseren.