Ville Wild-fans tok over Phoenix – men Zuccarello-assist holdt ikke

PHOENIX (VG) (Phoenix Coyotes – Minnesota Wild 3–2) Tilbake fra en velfortjent «vinterferie» så Mats Zuccarello og Kirill Kaprizov ut til å fortsette der de slapp før pausen, men noen tafatte sluttminutter ødela.

ASSIST: Zuccarello brukte All-Star-pausen på å nyte Florida-varmen på solsengen til Kirill Kaprizov. Mandag ga han russeren betalt i målpoeng.

«Let’s go Wild! Let’s go Wild!»

Nei, det var ikke lett å se at Mats Zuccarello og Minnesota Wild spilte på fremmed is mandag kveld lokal tid. Utenfor arenaen flokket det med tilskuere over to timer før kamp – men nesten utelukkende ikledd grønne og hvite drakter.

Da Phoenix Coyotes skulle dra i gang hjemmefansen rett før dropp var det i stedet Wild-tilropet som ljomet inne i Mullett Arena Mullett ArenaArizona Coyotes spiller midlertidig i Mullett Arena – stadion til collegelaget Arizona State Sun Devils – i påvente av sin nye storstue som trolig vil stå klar i 2026..

Ferierte i huset til lagkompisen

Selv om de må reise på tvers av landet er Minnesota Wild-fansen trofaste, og en av de store publikumsfavorittene er Mats Zuccarello fra Løren.

Fordi han gir alt på isen (det tok nøyaktig 22 sekunder før han var nede på knærne og dyttet vekk en puck i egen sone), men mest fordi han er sympatisk og jordnær utenfor.

– Jeg vet mange liker Kirill Kaprizov best, men for meg er Zuccarello den viktigste på laget, spesielt i garderoben. Han har en fantastisk personlighet, sier Wild-supporter Dylan – med «Zuccarello #36» på ryggen – til VG.

Han er ikke den eneste som elsker «Zuc». Det gjør Kirill Kaprizov også. Denne sesongen har samarbeidet deres nådd nye høyder, og russeren hadde før denne kampen scoret hele 26 mål og hatt 32 målgivende med Zuccarello på isen. Zucca hadde på sin side 19 mål og 29 målgivende sammen med Kaprizov.

Da er det kanskje ikke så rart at Kaprizov inviterte nordmannens familie til å tilbringe vinterferien i huset sitt i Florida mens han selv spilte NHLs All-Star-kamp, ifølge The Athletic-journalist Michael Russo.

STILIG DUO: Mats Zuccarello (t.v.) og Kirill Kaprizov er et radarpar på isen, men har også blitt gode venner utenfor.

Drømmeduoen leverte

Før vinterpausen slet Minnesota Wild med å avgjøre kampene sine, og selv om de hadde to seire rett før All-Star-kampen var det i spilleforlengelse og straffer. Før det hadde Wild tre strake tap, og hadde falt noe av racet i Central-divisjonen (dog med færre kamper spilt).

Derfor betydde mandagens kamp litt ekstra, spesielt med tanke på selvtilliten til laget, og de kunne takke den rutinerte, kanadiske målvakten Marc-André Fleury for at de ikke lå under etter første periode. Wild hadde tre ubeleilige utvisninger, og Fleury reddet 13 skudd.

STO IMOT: Wild-målvakt Marc-André Fleury.

Men så slo Wilds norsk-russiske radarpar på bryteren.

Kaprizov fant Zuccarello med et par øyne i nakken, og blikket til nordmannen flakket tilbake på lagkompisen noen sekunder senere. Pasningen var perfekt – og skuddet like så. 1–0 til bortelaget.

Jakob Chychrun punkterte feststemningen for de tilreisende med sin utligning i krysset like etter. Samme mann utlignet igjen i 3. periode, etter at svenske Jonas Brodin hadde gitt Wild tilbake ledelsen i noen minutter.

Zuccarello må ta noe av skylden for det neste baklengsmålet. Han støtet som bakerste mann, og la veien vidåpen for Jack McBain som fintet bort Fleury og scoret med et backhandskudd.

Dermed må Wild-trener Dean Evason tilbake til tegnebrettet og finne ut hva som har gått galt med dette Minnesota-laget som var dominerende tidlig i sesongen.

Nå venter Dallas på bortebane onsdag, før syv hjemmekamper på rad.