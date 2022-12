«Trollmannen» Gonçalo Ramos fikk Ronaldo-støtte: – Prøver alltid å hjelpe

DOHA (VG) (Portugal-Sveits 6–1) Fotografene på svære Lusail Stadium sto tett inntil den portugisiske benken og rettet linsene mot Cristiano Ronaldo (37) under nasjonalsangen. De skulle snart få erfare at det finnes et liv etter «CR7».

Portugal valset over Sveits, vant 6–1 og møter Marokko i kvartfinalen. Deretter venter potensielt Frankrike eller England.

Ikke siden VM i 2006, som endte med fjerdeplass, har Portugal kommet over åttedelsfinale-hinderet.

Mens hat-trick-helten Gonçalo Ramos (21) gikk rundt med matchballen etter seieren, tok Ronaldo seg tid til en liten applaus til egne supportere.

Etter kampen fortalte Ramos at Ronaldo støttet ham.

– Ronaldo snakket til meg som han snakker til alle. Han er kapteinen og prøver alltid å hjelpe, sier Ramos til portugisiske RTP.

– Hvis folk ikke har hørt om ham, er det fordi de ikke er klar over kvaliteten i portugisisk fotball, sier Bruno Fernandes foran VG og andre medier i pressesonen.

Det er ingen tvil om at det går mot slutten for 37 år gamle Cristiano Ronaldo – og det var en varslet bombe at han måtte sitte på en stol istedenfor å spille ball mot Sveits.

Først ett kvarter før slutt entret gigastjernen banen. Ronaldo fikk jubelbrøl på decibelnivå med Portugal-scoringene – minst. Og fikk ett mål annullert for en solekar offside.

Erstatteren heter Gonçalo Ramos og kalles «O Feiticeiro». Det betyr på godt norsk «Trollmannen». Ronaldo-erstatteren gjorde like godt hat-trick:

21-åringen tryllet frem 1–0 fra en posisjon som krever sin magi. Benfica-spissens rakett føk rett opp i nærmeste kryss.

3–0 lurte han mellom bena til Sveits-keeper Yann Sommer.

5–1 var en liten og frekk chip over Sommer.

Det var «Trollmannens» andre, tredje og fjerde landslagsmål. Han har bare 114 igjen før han tangerer Ronaldo.

Portugal-sjef Fernando Santos avviser at valget kommer som en følge av Ronaldos oppførsel mot Sør-Korea, der han viste misnøye da han ble tatt av.

– Den saken er avsluttet og glemt. Det er et valg vi har planlagt i noen dager. Det er et strategisk valg for denne kampen, uttalte Santos før kampen.

Da han fikk det samme spørsmålet etter matchen, svarte landslagssjefen:

– Jeg har allerede forklart det, jeg vil ikke forklare det igjen. De er forskjellige spillere.

VM-kvartfinalene Fredag: Kl. 16: Kroatia-Brasil (TV 2) Kl. 20: Nederland-Argentina (NRK) Lørdag: Kl. 16: Marokko-Portugal (NRK) Kl. 20: England-Frankrike (TV 2)

Han kunne fort blitt genierklært om Ronaldo hadde kommet inn og avgjort med friske bein. Santos kommer nok bra fra det nå også. Sveits var tannløse. Portugal hadde kvaliteten.

João Félix, Bruno Fernandes, Bernardo Silva... det er fortsatt noen gode fotballspillere på Portugal når Ronaldo en dag gir seg.

Midtstopper Pepe er ikke i den kategorien, men han duger fortsatt, som da han headet inn 2–0 etter corneren fra Bruno Fernandes.

Med sine 39 år og 283 dager er stopperen, kjent for sine halvskitne triks, VM-historiens eldste målscoreren i utslagsrundene.

– Ikke perfekt, men det var en veldig vellykket kveld. Det var en flott kamp, men nå er det viktigste å glemme den, sier Fernando Santos på portugisiske RTP etterpå.

Raphaël Guerreiro og Rafael Leao var de to andre målscorerne for Portugal, mens Manuel Akanji reduserte for Sveits.

Gonçalo Ramos er den fjerde portugiser til å score minst tre mål i en VM-kamp:

2022: Gonçalo Ramos mot Sveits (6–1).

2018: Cristiano Ronaldo mot Spania (3–3).

2002: Pauleta mot Polen (4–0).

1966: Eusébio (fire mål) mot Nord-Korea (5–3).

Portugal er bare det andre laget i dette århundret til å score seks mål eller mer i en kamp i cupspillet i VM. Tyskland vant 7–1 over Brasil i semifinalen i 2014.

PS! Det er første gang siden 2008 at Ronaldo ikke starter en mesterskapskamp for Portugal. Det er 31 kamper siden og var også mot Sveits, ifølge statistikk-tjenesten Opta.