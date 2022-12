Bekreftet: Southgate fortsetter som Englands landslagssjef

Gareth Southgate blir i jobben som Englands landslagssjef fram mot EM-sluttspillet i fotball i 2024.

FORTSETTER: Gareth Southgate fortsetter som engelsk landslagssjef.

NTB, VG

Det engelske fotballforbundet bekrefter beslutningen søndag.

Etter kvartfinaletapet for Frankrike i Qatar sa 52-årige Southgate at han trengte ro til å gjøre opp status etter seks år i jobben. Englands landslag for menn har fortsatt ikke vunnet en stor tittel siden VM på hjemmebane i 1966, men under Southgate har laget kommet til VM-semifinale i 2018, EM-finale i 2021 og VM-kvartfinale i 2022.

Daily Telegraph meldte lørdag at Southgate føler seg overbevist om at det rette er å fortsette, og at han allerede før jul ville informere Englands fotballforbund om at han akter å fullføre kontrakten.

Den varer til desember 2024.

Nå er beslutningen bekreftet.