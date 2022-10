Nora Mørk bryter tausheten: – Skaden er godt under kontroll

Nora Mørk skade har det siste måneden vært et usikkerhetsmoment foran håndball-EM. Selv har hun ikke sagt noe offentlig. Nå kommer Mørk med positive signaler ni dager før mesterskapet.

EM-KLAR: Nora Mørk og Norge spiller åpningskamp i EM fredag i neste uke.

– Jeg føler at skaden er godt under kontroll. Jeg nærmer med 100 prosent, sier 31-åringen til VG

Nora Mørk har slitt med en skade på lårets bakside siden i begynnelsen av september. Men ble først tatt ut av spill etter noen minutter på banen mot Sveits 29. september.

Etter to uker – én uten og én med håndballtrening – har hun så vidt kommet tilbake i spill for Team Esbjerg i Danmark. Men Mørk har hatt svært begrenset spilletid. Hun har ikke scoret mål på sine to kamper.

– Jeg har gjort det har fått beskjed om. Det har fungert godt i de siste treningene. Jeg skal spille for landslaget i torsdag og helgen. Det er opp til Thorir (Hergeirsson) å bestemme hvor mye jeg spiller, opplyser hun.

Mørk er selve definisjonen på en nøkkelspiller i det norske laget. Uten henne ble det «bare» 5. plass I EM 2018 og 4. plass i VM året etter. Oslo-jenta gjennomgikk da fire operasjoner etter en korsbåndskade. Til sammen har hun vært gjennom 10 operasjoner i knærne.

– Det har ikke vært så veldig vanskelig, men jeg er kanskje ikke god til å ta slike småting seriøst nok. Jeg har vært vant til å bite tennene sammen, men nå gjør jeg det får beskjed om. Jeg har ikke vært så stresset. Når mange hører Mørk og skade ... Men dette har ikke vært noen krise, sier hun.

Med Mørk tilbake for fullt har Norge vunnet VM og EM. Pluss bronse i OL. I tillegg har hun sentral i Champions League-titlene til Vipers de to siste sesongene.

Mørk kjente skaden, men imponerte mot Storhamar i september.

– Hvis det står på at hun trenger en uke til, så tar vi den, ga landslagssjef Thorir Hergeirsson klar beskjed om på EM-uttaket tidligere i oktober.

Han er ikke bekymret om Nora Mørk ikke spiller alle oppkjøringskampene i Stavanger de neste dagene.

– Om hun er klar for noe spill i Intersport Cup, så vil det være positivt. Nora tar seg fort inn i vårt spill. Så det er ikke noe vi stresser med. EM-spill er klart viktigst, sier Hergeirsson til VG.

Håndballjentene forbereder seg til EM med tre kamper de neste fire dagene. Nederland (torsdag), Danmark (lørdag) og Brasil (søndag) står på menyen.

EM åpner mot Kroatia i Ljubljana fredag 4. oktober.

– Målet er å være tilbake for fullt i den kampen. Vi er veldig positive til det, sier Nora Mørk.

Norge kommer til å mangle fire sentrale spillere i Slovenia.

– Det er selvfølgelig en utfordring. Vi skal gjøre så godt vi kan og få en best mulig plassering. Det er vårt fokus, svarer Nora Mørk.

Norge-Nederland, TV 2 Direkte torsdag kl. 18.00.