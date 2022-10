Ten Hag bekrefter at Ronaldo nektet å bli byttet inn

Cristiano Ronaldo skal ha nektet å bli byttet inn mot Tottenham onsdag. Det bekrefter Manchester United-manager Erik ten Hag på en pressekonferanse fredag.

UTE AV TROPPEN: Verdensstjernen Cristiano Ronaldo er vraket fra Manchester Uniteds kamptropp mot Chelsea på lørdag

– Ja, svarer Ten Hag på spørsmål om han nektet å bli byttet inn.

Også i sommer forlot Ronaldo stadion før kampslutt, mot Rayo Vallecano.

– Etter Vallecano-kampen, fortalte jeg ham at det var uakseptabelt. Dette er den andre gangen, og det får konsekvenser, sier ten Hag.

Torsdag ble 37-åringen utelatt og vraket fra kamptroppen til lørdagens storkamp mot Chelsea. Det ble bestemt som konsekvens av at han forlot Manchester United-benken og baneområdet flere minutter før kampslutt i 2–0-seieren over Tottenham onsdag.

– Han er fortsatt en viktig spiller i stallen, sier United-treneren fredag.

– Jeg vil ikke gå inn på praten mellom Cristiano og meg. Jeg er manageren, jeg er ansvarlig for kulturen her og jeg må sette standarene og verdiene her, legger han til.

Ten Hag mener at laget nå har fokuset på bortekampen mot Chelsea lørdag.

– Jeg forstår at det kommer spørsmål om dette, men samtidig handler det om Chelsea nå. Vi har en stor kamp som kommer.

Fredag morgen skal Ronaldo ha ankommet Carrington med Uniteds U21-lag og trent individuelt, ifølge Manchester Evening News-journalist Samuel Luckhurst.

Ronaldo ble sterkt kritisert av flere store fotballprofiler, blant annet av den norske landslagssjefen Ståle Solbakken:

Ronaldo gikk ut med en beklagelse etter at avgjørelsen om vrakingen kom torsdag kveld.

– Dessverre er ikke dette alltid mulig og noen ganger koker det over for oss alle, skrev Ronaldo i et Instagram-innlegg etter å ha blitt utelatt, og henviser til at han alltid vil gå foran som et godt eksempel for de yngre spillerne.

Publisert Publisert: 21. oktober 2022 12:47 Oppdatert: 21. oktober 2022 13:28