Manchester United-stjernen Sancho raser mot egen manager: – Har vært syndebukk i lang tid

Manchester United-spiller Jadon Sancho fyrer løs mot manager Erik ten Hag i en oppsiktsvekkende uttalelse i sosiale medier.

Jadon Sancho kom med en oppsiktsvekkende uttalelse søndag.

Utspillet kommer etter at United-manageren forklarte Sanchos fravær i søndagens storkamp mot Arsenal med følgende uttalelse:

– Med utgangspunkt i treningene våre valgte vi å ikke ta ham med i kamptroppen til kampen.

Videre sa nederlenderen at man i United må komme opp på sitt høyeste nivå hver eneste dag.

– Det var derfor vi ikke valgte ham, sa ten Hag.

Det likte åpenbart ikke Sancho å høre. På X, tidligere Twitter, skriver engelskmannen:

«Vær så snill å ikke tro alt dere leser! Jeg vil ikke tillate folk i å si ting som er helt usanne. Jeg har oppført med bra på trening hele uken. Jeg tror det er andre grunner til dette som jeg ikke vil gå inn på, jeg er lei av å være en syndebukk».

«Alt jeg vil er å spille fotball med et smil om munnen og å bidra for laget. Jeg respekterer alle avgjørelser som tas av trenerteamet. Jeg spiller med fantastiske spillere og er takknemlig for det. Jeg vil fortsette å kjempe for denne klubben uansett!», fortsetter han.

Sancho gikk til United fra Borussia Dortmund i 2021 for drøye 870 millioner kroner. Engelskmannen har imidlertid slitt med å finne tilbake til formen han hadde i Tyskland.

Forrige sesong leverte han seks mål og tre målgivende på 26 kamper i Premier League. I årets sesong står han med tre innhopp og ingen målpoeng etter fire kamper.