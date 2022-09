Rosenborg fra drømmestart til nytt tap: – Det er skit

(Real Madrid – RBK Kvinner 2–1, sammenlagt 5–1) Rosenborg tok ledelsen i Spania, men var etter hvert sjanseløse på avansement til gruppespillet i Champions League

Dermed røk begge de norske lagene ut av europacupen i løpet av bare to timer. Brann tapte 3–1 for Rosengård i Sverige. Real Madrid havnet 25 poeng bak Caroline Graham Hansens Barcelona i ligaen sist sesong, men satte RBK kraftig på plass over to kamper.

– Det er skit, men god læring, sier målscorer Emilie Nautnes til Adressa.

Det startet omtrent som for herrelaget til Rosenborg mot Real Madrid i 2005. Roar Strand ga RBK ledelsen på Santiago Bernabéu, men Real kom sterkt tilbake og ga seg ikke før David Beckham hadde satt inn 4–1.

KOM TIL KORT: Maria Olsvik (i rosa drakt) og Rosenborg kom til kort mot Esther Gonzales og Real Madrid.

I kveld kom RBK-ledelsen allerede etter syv minutter i den spanske hovedstaden.

Synne Skinnes Hansen utfordret Real Madrids danske back, Sofie Svava. Hansen pisket ballen inn til Emilie Nautnes. Spissen ekspederte innlegget i mål bak målvakt Misa Rodriguez med venstrefoten.

– Jeg har funnet Nautnes før, meldte Skinnes Hansen til Adressa i pausen.

– Nydelig start, beskrev 27-åringen opprinnelig fra Hvittingfoss.

Rosenborg leverte en førsteomgang med en helt annen kvalitet enn da Real Madrid gikk til pause med 2–0 på Lerkendal i forrige uke.

SLÅTT UT: Synne Skinnes Hansen mot real Madrid på Lerkendal for en uke siden.

Real Madrid leverte ingen stor omgang på Alfred Di Stefano stadion, men spissen Esther Gonzales headet ballen i tverrliggeren.

Cesilie Andreassen kunne ha økt RBK-ledelsen i tilleggstiden, men midtbanespilleren skudd gikk utenfor. Da skjedde det mye. Tomålsscoreren fra Lerkendal, Caroline Weir, satte ballen i mål. Men ble avblåst for offside.

Men bare to minutter etter pause kom utligning.

Athenea del Castillo dro seg forbi Maria Olsvik på Real Madrids høyreside. Skotske Weir dukket opp foran RBK-stopper Mathilde Hauge Harviken – og fluktet inn 1–1.

Cesilie Andreassen fikk en ny mulighet, men avslutningen gikk utenfor.

Etter en drøy time satte Del Castillo Olsvik på prøve igjen. RBK-backen manglet sikring og ble rundlurt av den spanske landslagsspilleren. Athenea del Castillo dundret Real Madrid i ledelsen.

Dermed var drømmen om Rosenborgs første Champions League-deltagelse på kvinnesiden over.

Rosenborg er inne i en tøff periode. Steinar Leins lag har tapt fire av sine seks siste kamper. Søndag venter Vålerenga i Oslo.