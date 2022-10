Bodø/Glimts russiske keeper i stort intervju: – Kan ikke bare lukke øynene

LONDON (VG) Dagen før Arsenal tar imot Bodø/Glimt forteller Nikita Haikin (27) om sine tanker og refleksjoner rundt Russlands invasjon av Ukraina.

KAMPKLAR: Nikita Haikin kan få det hektisk når Bodø/Glimt skal bryne seg på Arsenal på The Emirates torsdag kveld. Her er han på trening ponsdag.

I et lengre intervju med The Athletic snakker han om at ikke føler seg «modig» når han nå, som før, sier klart ifra om hva han mener om situasjonen.

– Jeg er ikke så modig som andre folk der ute. Det minste jeg kan gjøre er å uttrykke hva jeg føler fordi jeg er knyttet til denne situasjonen uavhengig av om jeg liker det eller ikke. Jeg kan ikke bare lukke øynene slik mange gjør og ikke snakke eller bekymre meg for enkelte ting, sier Haikin i artikkelen.

Det er ikke første gangen Haikin åpner seg om sine tanker rundt konflikten. Før sesongen uttalte han til Avisa Nordland sa Haikin at han «følte seg hjelpeløs» og at «alt han kunne gjøre var å be for fred».

– Jeg har snakket høyt fra første dag av konflikten. Budskapet mitt har vært tydelig hele veien og ingenting har endret seg, sier Haikin til VG på onsdagens pressekonferanse.

Svært få russiske utøvere har sagt tydelig ifra hva de mener om krigen. I mars skrev tennisspilleren Andrej Rubljov «no war please» på et TV-kamera etter å vunnet en dobbeltkamp sammen med ukrainske Denis Molodtsov:

– Jeg ville gjort mye mer hvis jeg kunne. Noen smarte mennesker har stoppet meg fra å gjøre det. Jeg ønsker å gjøre mer. Jeg vil bidra mer. Jeg vil bidra til å spre bevissthet. Majoriteten av folk vet hva jeg mener, men det er trolig ikke nok. Jeg tror jeg trenger å gjøre mer, sier Haikin til The Athletic.

Han er sammen med Aleksandr Golovin (Monaco) og Andrej Lunev (Bayer Leverkusen) en av tre russiske spillere som deltar i UEFAs kontinentale turneringer.

Allerede som 14-åring flyttet han til London hvor han startet på ungdomslaget til Chelsea, før han senere gikk videre til Portsmouth og Reading.

– Det er spesielt for meg å reise hit og se familien min og livet deres. Denne gangen er det en fotballtur, så det er litt annerledes. Jeg hadde glemt hvor stort London var, jeg føler meg som en turist. Jeg gleder meg veldig til kampen i morgen, sier Haikin.

I intervjuet med The Athletic sier han at hans politiske syn er mer vestlig, liberalt og demokratisk.

– Jeg liker ytringsfrihet. Jeg liker hvordan folk kan integreres sammen uavhengig av deres religion, hudfarge, hvor de er fra eller seksuelle preferanser. Det er avgjørende. Det handler om å minne seg selv på at et demokrati ikke er perfekt, men det er det beste vi har nå, sier Haikin.

Det eneste keeperen ønsker seg er fred.

– Det eneste jeg kan gjøre er å minne folk på at en militær konflikt ikke er et alternativ. Den situasjonen er vanskelig. Vi burde alle inngå fred. Situasjonen er nødt til å bli løst nå. Den er nødt til det. La oss håpe på en bedre fremtid. La oss håpe på fredeligere tider snart, sier han.

Bodø/Glimt spiller borte mot Arsenal i Europa League-gruppespillskamp torsdag kveld. Kampen har kampstart klokken 21.00 og vises på TV 3+ og Viaplay.