Erling Braut Haaland: – Jeg hadde jo forventet at det skulle bli bra. Det var derfor jeg gikk dit.

22 år gamle Erling Braut Haaland synes det er mange norske idrettsstjerner som har hatt et stort 2022. Det gjør han enda mer stolt over å være nummer én på VGs 100-liste.

RADARPAR: Erling Braut Haaland og manager Pep Guardiola fotografert under en ligakamp på Etihad stadion i slutten av august.

Han har tatt Premier League med storm.

Tallene er så ville at de ikke kan gjentas for ofte:

18 mål og tre målgivende på 13 kamper for Manchester City i høstsesongen.

Han er den første som har scoret i elleve hjemmekamper på rad for Manchester City.

I sin første måned ble han kåret til Månedens spiller i Premier League etter ni mål på fem kamper.

Etter VM-pausen scoret han etter snaue ti minutter i ligacupen mot Liverpool.

Erling Braut Haaland har svart skriftlig på noen spørsmål fra VG i anledning kåringen.

– Hva er ditt beste minne fra 2022?

– Det er mange fine minner fra et fantastisk år. Siste kamp med Borussia Dortmund var trist og kjekt på samme tid. Det er flotte minner.

– Og Manchester City og landslaget?

– Overgangen til City, Premier League og det første halvåret har vært en sammenhengende opptur. Landslaget har vært kjekt selv om vi ikke kvalet. Vi har noe på gang.

– Følger med på mye

– Hvem følger du mest med på av de andre i toppen, som Jakob Ingebrigtsen, Casper Ruud, langrenn, skiskyting, Magnus Carlsen ...

– Alle de du nevner her har hatt et vanvittig bra år. Jakob leverer og blir bare bedre og bedre. Casper har etablert seg helt i toppen, det sinnssykt kult. Warholm, Hovland fortsetter å imponere, veldig inspirerende for alle. Ikke glem Zucca heller, ber Erling Braut Haaland.

– Vinteridrettene er vi jo alltid gode i, og det er kjekt å følge med på dem. Håndball, sandvolley, triahlon. Det har vært mye bra for norsk idrett i 2022. Jeg følger med på mye.

«Kjekt» med Álvarez

– Hadde du ventet å levere som du har gjort fra start i Manchester City?

– City-starten har vært veldig bra, men jeg har også mye å gå på. Jeg hadde jo forventet at det skulle bli bra. Det var derfor jeg gikk dit. Gode lagkamerater, gode treninger og gode forberedelser er nøkkelen.

– Hvordan har det vært å følge VM foran TV?

– VM er stort. Håpet er en dag å få være med der. Jeg hadde håpet på England, men uansett ble det en verdig vinner.

– Hva synes du om at din angrepskollega Julián Álvarez ble verdensmester?

– Det var jo ekstra kjekt!

MÅL! Erling Braut Haaland scorer mot Brentford i den siste kampen før VM-pausen.

Ståle Solbakken er landslagstrener. Han innrømmer at Haaland har prestert enda bedre enn han hadde trodd.

– Erling har en så stor fysisk «pakke» ... Når du skifter fra en av de andre ligaene, store eller små, til Premier League så kan det ofte bli et lite problem at du kanskje får en aha-opplevelse at det er mye fysisk. Selv om Erling sikkert også har kjent på at det er en annen type liga, så er det ikke mulig å se det på banen når han spiller. Han gjør mer eller mindre akkurat det samme nå.

GODE BUSSER: Erling Braut Haaland (t.v.) og Ståle Solbakken, Norges landslagssjef.

– Er du overrasket?

– Overrasket? Jeg vil ikke si overrasket, men jeg hadde jugd hvis jeg ikke ... Jeg tror også at Erling selv tenker at dette gikk bedre enn han hadde håpet og trodd. Samtidig tror jeg at han hadde en klar formening om at «dette er jeg klar for, jeg kommer til det beste laget, jeg får den beste servicen og er i god fysisk form». Når alle disse tingene ligger til rette, så ...

– Samtidig er han mindre ute med skader enn før?

– Erling har vokst lenge og seint. Han har jevnt og trutt blitt høyere. Jeg er ikke overrasket over at han har klart å holde seg skadefri så mye, for de jobber veldig bra med det. Det er bare sånn at når en stor, eksplosiv kropp som skal eksplodere x antall ganger tre ganger i uken - så trenger den kroppen pleie og ro og behandling. De er flinke - både Erling og Manchester City.

Er i «adelen»

– Og det gir flere landskamper ...

– Ja, det har gjort seg utslag i at vi har hatt Erling tilgjengelig i hele år, unntatt de to siste kampene. Og privatkampene. Han er mye mer tilgjengelig enn han var i VM-kvalifiseringen. Og det viser seg i våre resultater, sier landslagssjefen.

– Så du mange i VM på hans nivå?

– Overgangen til Manchester City og Premier League har brakt Erling opp i status med Lewandowski, Mbappé, Benzema, Messi ... Van Dijk, De Bruyne og et par til. Det er forskjellige type spillere, men Erling har brakt seg selv opp i den «adelen» av fotballspillere.