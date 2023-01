Tiril Udnes Weng tok sin første verdenscupseier: – Jeg er litt overrasket

VAL MÜSTAIR (VG) Tiril Udnes Weng (26) fikk endelig sin etterlengtede første verdenscupseier i karrieren. Det skjedde på 2023s første dag. Hun leder nå både Tour de Ski og verdenscupen sammenlagt.

Hun vant en spennende spurt på 10 km jaktstart i Tour de Skis andre renn. Etter 2., 3. og 4. plasser kom endelig seieren for Tiril Udnes Weng.

– Det betyr mye. Nå er det ingen som kan ta meg på at jeg ikke har vunnet noe. Det er godt å ha den i boken, sier Tiril Udnes Weng til VG.

Kerttu Niskanen og Frida Karlsson tok de to andre pallplassene. Anne Kjersti Kalvå ble nummer fire, fulgt av Lotta Udnes Weng.

– Jeg kan ikke huske sist jeg vant noe, sier Tiril Udnes Weng til Viaplay.

Hun følte seg ikke trygg på at hun skulle ta Frida Karlsson i spurten.

– Jeg er litt overrasket. Jeg hadde ikke trodd dette. Etter hver helg nå har jeg tenkt at neste gang er jeg tilbake til listefyllet som før, sier Udnes Weng om fremgangen til denne sesongen.

– Virkelig fortjent. I dag var hun best, sier Frida Karlsson om seierskvinnen. Før jul uttalte Karlsson til VG at Tiril Udnes Weng var «nest best på alt».

Kerttu Niskanen hadde klart beste etappetid.

– Jeg tror dette er en lagseier. De sto i sommer plutselig uten ledestjernen Therese Johaug. Hun var der alltid. Nå har de ikke hatt henne. Men sammen har de laget et nivå, kjempet mot hverandre og skapt en drive i gruppen. Trenerapparatet må ha gjort en god jobb, sier Martin Johnsrud Sundby i Viaplay-studio.

– Overraskende og overveldende, sier trener Sjur Ole Svarstad til VG om hvordan Tiril Udnes Weng har løftet seg.

– Et unikum av en trener, sier Sundby om Svarstad.

Sjur Ole Svarstad er glad på vinnerens vegne:

– Det synes jeg var vel fortjent. Hun har vært der oppe mange ganger de siste månedene. Jeg så at hun byttet spor over puklene og da tenke jeg at hun hadde trua.

– Hun har trent veldig bra, hun har holdt seg frisk. Løftet er for meg også overraskende. Hun er blitt en virkelig god skiløper. Hun holder følge både på kort og på langt, sier Svarstad til VG.

– Tiril er helt rå, det er jævlig artig og sinnsykt fortjent. Hun leder laget nå og det er veldig motiverende, sier Anne Kjersti Kalvå om Tiril Udnes Weng til VG.

– Jeg gikk bare og så på storskjermen de siste minuttene for å se om hun tok seieren, sier hennes tvillingsøster Lotta Udnes Weng.

– Det er stort at Tiril skal vinne verdenscup over Frida og Niskanen, det er sykt egentlig, sier Lotta om tvillingsøsteren.

Nadine Fähndrich, som gikk ut først etter lørdagens sprintseier, ble tatt igjen etter rundt tre kilometer, og Frida Karlsson overtok ledelsen - fulgt av tre norske og Fähndrich.

Men etter hvert skulle de fem bli tre: Karlsson, Anne Kjersti Kalvå og Tiril Udnes Weng. Da 2,5 km gjensto fikk de selskap av Kerttu Niskanen og Lotta Udnes Weng, slik at det var en kvintett som skulle kjempe om seieren.

Lotta Udnes Weng måtte gi seg, men de fire andre var alle med til mål.

ENDELIG! Tiril Udnes Weng kan juble over en verdenscupseier!

Heidi Weng, som ble utslått i prologen av sprinten, avanserte kraftig bak i feltet. Hun kom inn som nummer åtte.

– Jeg vet ikke om jeg kommer til å fullføre Touren. Jeg drar nå til Oberstdorf, men jeg vet ikke om det blir Val di Fiemme. Jeg er skeptisk, sier hun til VG.

Nadine Fähndrich vant sprinten på nyttårsaften. I finalen seiret hun foran svenske Maja Dahlqvist, Lotta Udnes Weng og Tiril Udnes Weng. Også Anne Kjersti Kalvå var i finalen og ble nummer seks.

Hun er i en drømmesituasjon nå etter at Jessica Diggins ble utslått i prologen på sprinten.

Diggins slet kraftig også på 10 km den 1. januar. Hun gikk fullstendig utslitt i mål, 2,07 bak vinneren i mål.

– Jeg er stolt over at jeg gjør mitt beste, det er alt jeg kan gjøre, sier Diggins til VG.

Tour de Ski fortsetter til Oberstdorf i Tyskland, der det er 10 km klassisk med individuell start tirsdag.