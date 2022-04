Rister på hodet av sinneutbrudd: – Bør få en straff som svir litt

Casper Ruud (23) mener sinneutbruddene til noen av hans kolleger bør straffes hardere – for å spare dommerne eller ballguttene det kan gå ut over.

SER TIL FOTBALLEN: Casper Ruud mener en ordning som gjør at spillere med uforsvarlig oppførsel kan sanksjoneres med utestengelse i flere turneringer – på samme måte som fotballspillere kan bli suspendert i flere kamper. Her er han under finalen av storturneringen Miami Open tidligere i år.

– Jeg har forståelse for at det blir frustrasjon når man ikke får det til. Hvis du skal bli sinna og pælme racketen, må du gjøre det for egen del, ikke risikere å skade andre, sier Ruud til VG før denne ukens BMW Open i München, som sendes på VG+ Sport.

Den siste tiden har en rekke temperamentsfulle tennisstjerner skapt overskrifter av alle de gale grunnene: Alexander Zverev hamret løs på dommerens stol etter et double-tap i Mexico, australske Nick Kyrgios var nær ved å treffe en ballgutt med et prosjektil av en racket – mens Jenson Brooksby faktisk traff en ballgutt med sin racket i Miami Open.

– Hvis man skal oppføre slik, kan ingen andre lide av det hverken fysisk eller mentalt, sier Ruud – som kalte det hele «uforsvarlig (reckless på engelsk) oppførsel» i sin videopodkast «Ruud Talk» i samarbeid med Eurosport tidligere i april.

Ruud tror strengere sanksjoner enn bøter vil kunne få bukt med problemet. ATP, organisasjonen bak alle de individuelle tennisturneringene, har uttalt at de skal sanksjonere slike raseriutbrudd hardere.

– Ja, det bør få en straff som svir litt når det skjer. I disse tre episodene har det ikke vært noen som er blitt ordentlig skadet, men det har vært veldig nærme for de som gjør en jobb for oss. Når et titalls ballgutter stiller opp for turneringer er det greit at vi ikke skader dem, sier Ruud – som selv har fortalt at hans eget temperament stort sett får utløp på innsiden.

Straffer som «svir litt» kan inkludere å bli utestengt i flere turneringer fremover, mener Ruud, og sammenligner med utestengelser fotballspillere kan få om de får rødt kort og det i ettertid blir vurdert at overtredelsen burde sanksjoneres ytterligere.

Ruud har startet sesongen varierende, har gått glipp av flere turneringer av ulike årsaker og også kommet helt til finalen av prestisjetunge Miami Open. Overgangen til grusdekket har vært utfordrende, Ruud sier han har slitt med rytmen og forrige turnering misbrukte han tre matchballer før han røk ut av Barcelona Open i kvartfinalen.

– Når man har matchball og taper er det alle tennisspilleres mareritt. Det er motivasjon til å gjøre det bedre neste gang, jeg er på riktig vei, sier Ruud før han starter mot 46.-rangerte Alex Molcan fra Slovakia torsdag.

Tennis-esset fra Snarøya gikk inni BMW Open som andreseedet bak Zverev, men den tyske verdenstreeren ble sensasjonelt slått ut av danske Holger Rune onsdag og dermed er den norske 23-åringen regnet som den største favoritten av de gjenværende.

Her kan du se turneringen Ruuds kamp, med kampstart tidligst 13.00: