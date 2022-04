VIF-supportere møtt av piggtråd: – Behandlet som kriminelle og apekatter

BODØ (VG) Bodø/Glimt har satt opp piggtrådgjerder på borteseksjonen. Det reagerer både Vålerenga-fansen og Norges Fotballforbund på.

FLERE REAGERER: Slik ser borteseksjonen på Aspmyra ut.

– Bortsett fra at det er en utrolig ukoselig greie, er det en etterlevning fra den tiden man behandlet supportere som kriminelle og apekatter. Dette har til og med UEFA gått bort ifra, og da skulle man tro at Bodø/Glimt også hadde gjort det, sier Vålerenga-supporter og Klanen-talsmannen Erling Rostvåg til VG før kampen som endte med stortap for Vålerenga.

VGs reporter på Aspmyra kunne se piggtråden på bortseksjonen fra den ene langsiden. Rune Haugseth var delegat til stede i Bodø på jobb for Norges Fotballforbund. Han var forbauset over synet, som mange andre.

– Piggtråden er på baksiden av supporterfeltet, og mellom Vålerenga-supporterne og de andre supporterne, sier Haugseth til VG.

SLIK DE VANLIGVIS ER: Hjemme på Intility Arena er det ingen piggtrådgjerder for Vålerenga-supporterne.

NFF har mottatt flere meldinger om piggtråden. Konkurranseansvarlig Nils Fisketjønn fremstår overrasket over Glimt-grepet og ikke som en tilhenger av det.

– Piggtråd og piggtrådgjerder hører historien til, sier Fisketjønn til VG.

Han opplyser at NFFs hovedfokus var å forsikre seg om at VIF-supporterne hadde frie rømningsveier ved en eventuell nødssituasjon.

– Etter det jeg forstår, hindrer det ikke rømning ut på banen. Det er veldig viktig, sier NFF-lederen.

Arrangementsansvarlig Ørjan Heldal og supporterkoordinator Johnny Kristensen har ikke besvart VGs spørsmål om hvorfor klubben har satt opp piggtrådgjerder på feltet til gjestenes supportere.

Klanen reagerer med skuffelse.

– Som gruppe har mennesker en tendens til å oppføre seg i tråd med de forventningene som er til dem. Å signalisere til alle som kommer på kamp at de er farlige og vanskelige, legger bare forholdene til rette for dem som er faktisk kan være interessert i å lage bråk, sier Rostvåg.

Bildet til venstre i denne tweeten viser Rosenborg-supportere på Aspmyra for to uker siden:

