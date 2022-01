Første individuelle medalje til Dahl Johansson – bronse på 1500 meter

MEDALJE: Kun to nederlendere klarte å slå Allan Dahl Johansson.

Allan Dahl Johansson (23) kom inn som en drivkraft på det norske laget som tok EM-sølv på lagtempo fredag, og fulgte opp med bronse på 1500 meter søndag.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Dahl Johansson hadde 1.44,81 som sin beste tid på en lavlandsbane tidligere på 1500 meter, men regelrett knuste den tiden da distansen ble gått under EM i Heerenveen søndag.

Med tiden 1.44,16 gikk han inn til en soleklar ledelse før de siste to parene. I det første av de to siste parene gikk verdensrekordholder Kjeld Nuis, og den regjerende olympiske mesteren gikk inn til ny bestetid da han klokket inn på 1.43,60.

I det siste paret gikk Thomas Krol inn til annenplass og sikret dobbelt nederlandsk på øvelsen, mens bronsen gikk til Allan Dahl Johansson.

GULL: Kjeld Nuis har verdensrekord, to VM-gull og OL-gull på 1500 meter. Nå har han også EM-gull på 1500 meter.

Det er Dahl Johanssons første individuelle mesterskapsmedalje som senior. Tidligere står han med fire gull i junior-VM fra 2017 og 2018.

Bronsen er også den første norske EM-medaljen på 1500 meter. EM ble frem til og med 2016 gått som et allroundmesterskap. Siden har det vært annethvert år som allround- og sprintmesterskap og mesterskap i enkeltdistanser.

– Det kommer mange inn i OL som ikke er europeere, men Krol og Nuis er gullfavoritter og medaljekandidater. Man ser nå at Allan ikke er langt bak, sier Hege Bøkko i Viaplay-studioet etter øvelsen.

Peder Kongshaug (1.45,89) ble nummer syv, mens Kristian Ulekleiv (1.46,54) ble nummer elleve.

SØLVJENTER: Fra venstre: Marit Fjellanger Bøhm, Ragne Wiklund og Sofie Karoline Haugen.

Tidligere søndag gikk det norske lagtempolaget med Ragne Wiklund, Marit Fjellanger Bøhm og Sofie Karoline Haugen gikk inn til Norges sølv på kvinnenes lagtempo.

I det andre av tre par gikk den norske trioen mot Polen, og gikk inn til en soleklar ledelse med tiden 2.58,54. Dermed var medaljen sikret før det siste paret, hvor Nederland gikk til gull med tiden 2.54,12, mens Russland la seg bak Norge og endte på tredjeplass.

Medaljen er Wiklunds første i EM, etter at hun overrasket og vant VM-gull på 1500 meter i fjor. Tidligere i EM har det blitt en fjerde- og en femteplass på 3000 og 1500 meter.

– Det er kjempedeilig, og det byr på masse motivasjon for min del, sier Wiklund til Viaplay om sølvet.

Det er kun den tredje norske medaljen på kvinnesiden i EM gjennom historien. Alle de tre medaljene (lagsprint i 2018 og 2022 og årets lagtempo) har kommet i lagøvelser.

Tidligere i mesterskapet har Norge tatt sølv i lagsprint og lagtempo for herrer, og bronse i lagsprint for kvinner. Individuelt tok Hallgeir Engebråten bronse på 5000 meter lørdag, mens Allan Dahl Johansson altså gikk inn til bronse på 1500 meter.

Senere søndag skal det gås 1000 meter for kvinner, 500 meter for menn og fellesstart for begge kjønn.