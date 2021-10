Haaland kan miste Norges skjebnekamper

Norge må trolig klare seg uten Erling Braut Haaland (20) i de kommende skjebnekampene mot Tyrkia og Montenegro. Landslagslege Ola Sand krysser fingrene.

STJERNESPISS: Erling Braut Haaland.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Erling Braut Haaland spiller ikke i helgens kamp for Borussia Dortmund. Det bekrefter klubbens trener Marco Rose på en pressekonferanse fredag.

Det betyr også trolig at Haaland ikke vil spille i de kommende VM-kvalifiseringskampene mot Tyrkia (8. oktober) og Montenegro (11. oktober).

Spissen sliter med en muskelskade i låret og har stått over de to siste kampene for Dortmund.

– Kjære, Dortmund-fans. Jeg kan ikke spille i morgen. Jeg er skadet, men kommer straks tilbake, skriver Haaland selv på Twitter.

– Smertene ble for store for Erling. Han blir hos oss, og reiser ikke med det norske landslaget, forteller Rose.

Landslagslege Ola Sand er sier imidlertid at det ikke er helt sikker på at spissen går glipp av kampene.

– Vi har fortsatt et lite håp. Lenge til kampene spilles, skriver han i en SMS til VG.

Haaland var i storform for Norge under forrige landslagssamling, hvor han noterte seg for fem scoringer.

I tillegg til Haaland tok landslagssjef Ståle Solbakken ut Joshua King og Veton Berisha på spissplass. Kristian Thorsvedt er også et alternativ som kan brukes lengst fremme i banen.