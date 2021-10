Superveteran Thoresens tøffe belastning: – Helt på smertegrensen

Foran erkerivalklassikeren mot Vålerenga, innrømmer Storhamars trener at belastningen han legger på klubbens stjernespiller Patrick Thoresen (37) ikke er gunstig.

STILL GOING STRONG: Storhamar-kaptein Patrick Thoresen debuterte i den norske toppserien i ishockey for over 20 år siden. I morgen tar Hamar-lagets hans imot Vålerenga i CC Amfi. Bildet er fra etter en kamp mot Stavanger for tre år siden.

– Nei, det ikke optimalt. Hverken for ham eller laget. Jeg snakket med ham om det i dag (fredag), og vi har hatt en prat om det tidligere – at det blir for mye. Det er helt på smertegrensen, svarer Hamar-klubbens trener Anders Gjøse på spørsmål om det er sunt for Storhamars beste målpoengjeger (4 mål/6 målgivende pasninger).

«Sunt» på bakgrunn av at Patrick Thoresen spilte 23 minutter da Storhamar tapte 2–5 for serieleder Stjernen torsdag, og at det ikke var første gang han har vært på isen så mye i sesongens syv seriekamper i Fjordkraft-ligaen. Til sammenligning spilte Vålerengas beste målpoengjeger (4+7), Mathis Olimb (35), drøyt 17 minutter da Oslo-laget slo byrival Manglerud Star 7–1 samme kveld.

– Det holder ikke over tid å spille så mye. Kroppen sier fra når den ikke orker mer, sier Patrick Thoresen.

Fakta Full ishockeyrunde lørdag Fjordkraft-ligaen lørdag 2. oktober (VGs favoritter uthevet): Lillehammer-Frisk Asker 16.00, Stavanger Oilers-Ringerike 16.00, Manglerud Star-Sparta 16.00, Grüner-Stjernen 16.00, Storhamar-Vålerenga 18.00 Les mer

Hamar-klubbens kaptein fyller 38 år om en måned. Han var skadet, men spilte likevel da Norge tapte den avgjørende kampen for Danmark i OL-kvalifiseringen for en måned siden.

Må spille

Anders Gjøse er på det rene med at skaderisikoen øker med høy belastning. Men Patrick Thoresen må spille mye, nettopp fordi Storhamar er hardt rammet av skader.

Foran oppgjøret mot Vålerenga i et nær fullsatt CC Amfi lørdag klokken 18.00, er seks av Gjøses spillere ute med blant annet ankel-, rygg- og skulderskader. Vålerenga har ifølge klubbens assisterende trener Espen Knutsen en spiller på skadelisten, klubbveteran Jonas Oppøyen (30).

– Det preger spillet vårt. Vi har ikke nødvendig energi i avgjørende situasjoner, sier Storhamar-treneren.

Vålerenga og Storhamar ligger på henholdsvis femte- og sjetteplass i eliteserien. Det er kort vei opp til toppen av tabellen. Begge lagene har vunnet fire kamper og er – spillemessig – middels fornøyd med seriestarten.

– Vi ble kanskje snakket opp litt for mye. Mange trodde det skulle gå lettere enn det har gjort. Vi er absolutt ikke der vi skal være. Samtidig torde vi si at målet vårt er å vinne (serien/sluttspillet). Det er kult. Men hvis vi tror vi kan skli på en skøyte, blir det tøft, sier Mathis Olimb – som er tilbake i norsk ishockey etter 14 år i utlandet.

Ujevnt nivå

– Følelsen er at vi ikke har gjort noen kanonmatcher ennå, er farlig. Vi har tatt poeng, men ikke fortjent det – som mot Manglerud Star (seier 4–3), sier Patrick Thoresen.

– Hva har gått galt?

– Vi har ikke klart å finne et jevnt nivå, der alle er med og bidrar kamp etter kamp, svarer han.

Han tilføyer at det positive med tapet for Stjernen – der «korthuset» til Storhamar falt sakte, men sikkert etter en «ekstremt» god første periode – er at det er en ny kamp i morgen.

– Da får vi raskt muligheten til å rette opp den prestasjonen, forklarer han – med negativt fortegn foran «prestasjonen».