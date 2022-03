Dommersjefen om VAR: – Bekymret for belastningen

Dommersjef Terje Hauge gleder seg til introduksjonen av videodømming (VAR) i norsk fotball fra 2023. Men han tror det vil komme utfordringer.

VAR: Fra 2023 skal norsk fotball ha videodømming på plass. Bildet er fra da VAR ble brukt på Ullevaal stadion i landskampen mellom Norge og Serbia i 2020.

Neste sesong skal Norge gå fra å ha null dommere med erfaring med VAR, til å ha et titalls antall dommere som skal benytte seg av verktøyet hver helg.

Akkurat det bekymrer ikke dommersjef i Norges Fotballforbund (NFF), Terje Hauge.

– Dommerne har imponert meg. De har vært veldig frempå, og de er nysgjerrige og læringsvillige. Vi er godt i gang med utdanningen, og vi har god tid på oss, forteller Hauge til VG.

50 norske dommere er med på VAR-utdanningen, som er et tett samarbeid med det internasjonale fotballforbundet (FIFA). Kurset hadde oppstart i januar, og dommerne har blitt godt kjent med VAR-protokollen ifølge Hauge.

Fakta Da VAR ble bekreftet til Norge Fra 2023-sesongen skal det benyttes videodømming i Eliteserien. Det er også mulig at VAR skal innføres også i Toppserien fra høsten 2023. Blant de 50 norske dommerne som er med på VAR-utdanningen, er det også dommere fra Toppserien. Dommersjef Terje Hauge sier det er for å sikre at Toppserien-dommerne har kompetansen dersom det skulle bli innført i kvinnefotballen også. VG har tidligere skrevet at det vil koste norsk fotball et sted mellom 12 og 18 millioner kroner årlig med videodømming i Norge. – VAR er kommet for å bli i fotballen. Vi vedtok at VAR skal innføres i Eliteserien. Forutsetningene er at det er praktisk, økonomisk og teknisk mulig, sa fotballpresident Terje Svendsen til VG i november. Dommersjef Terje Hauge uttalte følgende: – Med den teknologien vi har tilgjengelig på kamper, bør vi ta et skritt videre og få VAR på plass. Vi ser at det allerede er innført, eller planlagt innført, i 25 ligaer i Europa. Vi er nødt til å henge med. Det er mye som står på spill, sa Hauge til VG i november. – Hva sier du til dem som mener at mållinjeteknologi vil være nok? – Da er svaret mitt at med mållinjeteknologi fanger vi opp én av 20 situasjoner. Med VAR fanger vi opp 19 av 20 situasjoner, svarte Hauge. I fjor sommer brukte FIFA-dommer Rohit Saggi følgende argumenter for at VAR også bør innføres i Norge: – For det første at rettferdigheten skal seire. For det andre at fotballen blir mer og mer teknologisk, og dersom den norske ligaen skal være attraktiv så må vi være «fremme i skoene» og henge med på utviklingen. For det tredje for norske dommeres utvikling; vi blir ikke spurt om å ta internasjonale oppdrag som krever VAR, fordi vi ikke har tilstrekkelig mengdetrening med systemet. Les mer

Alle fotballdommere på eliteserienivå i Norge har en deltidsjobb ved siden av dommerjobben. Hauge mener det ikke vil være et problem at norske dommere attpåtil skal bli kompetente videodommere.

Men noe annet bekymrer han.

– Utfordringen er at det blir en større belastning for dommerne og at de får flere oppgaver. De skal gå fra å dømme én kamp til å dømme to kamper samme helg. En er for eksempel VAR-dommer lørdag og hoveddommer på søndagen, sier Hauge.

– Samtidig vil vi øke antallet på dommerne.

KLAR: Dommersjef Terje Hauge sier til VG at han gleder seg på vegne av norsk fotball med innføringen av VAR.

I 2021-sesongen var det 13 hoveddommere i Eliteserien. Fra 2023-sesongen økes det tallet til 17 ifølge dommersjefen. Det vil dermed hentes dommere fra nivået under i Obos-ligaen. Dermed blir de beste dommerne i PostNord-ligaen (nivå 3) sendt opp et hakk.

Det bekymrer Ole Kristian Sandvik, talsperson i Norsk supporterallianse (NSA).

Supporteralliansen var imot videodømming i norsk fotball før innføringen ble bekreftet i november. Det er en holdning som ikke har endret seg siden. Sandvik tror ikke norske dommere kommer til å bli noe særlig bedre med videodømming.

– Vi har jo hatt situasjoner etter kamp, der dommerne mener de fremdeles har hatt rett når de åpenbart har dømt feil. Det er de samme dommerne som har dømt feil som skal bruke VAR. NSA er fortsatt imot VAR, men det er en tapt sak. Det viktigste nå er at innføringen blir så bra som mulig, sier Sandvik til VG.

Et av argumentene i favør VAR fra dommersjefen er at Norge må henge med på utviklingen i europeisk fotball. Det argumentet kjøper ikke Sandvik.

– Man skal ikke endre noe kun for å endre noe, sier Sandvik og legger til:

– Resten av Europa har også gressbaner. Det er ingen som argumenterer for at vi må fjerne kunstgresset for at vi skal henge med på utviklingen i Europa.

Landslagssjef Ståle Solbakken har tidligere uttalt at klubber med naturgress bør få bonuspenger.

– Jeg håper klubber får satt av et visst antall midler til å behandle og legge gressbaner, sa Solbakken til VG i fjor.

NULL: Ingen norske dommere er registrert som VAR-dommer på FIFAs dommerliste for 2022. – Det ser jeg på som naturlig, siden FIFA har vært tydelig at så lenge man ikke har VAR i hjemlig liga, så kan man ikke dømme fra VAR-bussen, sier dommer Espen Andreas Eskås.

FIFA-dommer Espen Eskås har tidligere dømt kamper i Europa der VAR har vært i bruk, men han har aldri vært i selve VAR-rommet som dommer i en offisiell kamp.

Eskås er overbevist om at videodømming blir et positivt løft for norsk fotball, men han forstår også supporterne.

– Med alt som er nytt, så er det en skepsis. Man må ha litt tålmodighet, også tror jeg etter hvert at VAR er det beste for fotballen og at det vil gi rettferdige resultater. VAR skal hjelpe oss når vi gjør store feil og være en fallskjerm, sier Eskås til VG.

Han er en av de 50 dommerne som får VAR-utdanning i forkant av 2023-sesongen.

FÅR HJELP: Skulle dommer Espen Andreas Eskås gjøre en grov og åpenbar feil på fotballbanen neste sesong, vil han få assistanse av videodommere (VAR).

Venter på TV 2

TV 2 har rettighetene til Eliteserien fra 2023-sesongen. Som rettighetshaver skal kanalen komme til enighet med et partnerselskap som skal levere utstyr, kameraer og bilder til VAR-rommet.

Selskapet som skal levere bilder må samarbeide tett med dommerne i utdanningsfasen, men TV 2 har ennå ikke kommet til en avtale. Dommersjefen sier det ikke har vært et hinder i opplæringen til nå, men han sier det begynner å haste.

– Det vi venter på nå er en ny partner til TV 2 for at vi kan komme på banen og trene videre i praksis, sier Hauge.

– Det burde vært klart for lenge siden, og jeg håper det fort kan bli avklart.

Knut Kristvang, daglig leder i Fotball Media som forvalter medierettigheter til norsk fotball, bekrefter til VG at TV 2 nærmer seg en avtale.

– Vi har ikke fått noen endelig bekreftelse fra TV 2, men har fått signaler på at de er i en sluttfase, sier Kristvang.

