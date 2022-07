Snøt feltet for massespurt: – En gedigen bombe

Jumbo-Visma fortsatte sin herjing på den 19. etappen, da Christophe Laporte sørget for den første franske seieren i årets Tour de France.

FØRSTE FRANSKE: Christophe Laporte sørget for den første franske Tour-seieren i 2022.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

På de 188,3 kilometerne fra Castelnau-Magnoac til Chaors, ble det tidlig klart at den etappen var et mål for spurtlagene. For et brudd med fem mann fikk gå av gårde, men de ble holdt i tøylene, så jobben med å kjøre de inn mot slutten ikke skulle bli for stor.

For i Cahors ventet en teknisk avslutning, med syv rundkjøringer på fem kilometer, og et oppløp i slak motbakke. Men det ble ikke helt slik spurtlagene så for seg.

Først over målstreken var nemlig Laporte, som tok innersvingen på resten etter en høydramatisk avslutning.

– En gedigen bombe. En morsom, men gedigen bombe, kommentere TV 2s Christian Paasche da Laporte krysset målstreken.

Med rundt tre mil igjen av etappen støtet tre mann seg løs fra feltet i et småkupert terreng. De tre håpefulle holdt unna helt til det sto 1,5 kilometer igjen til mål. Da tok Laporte saken i egne hender, kjørte seg opp til de tre, før han støtet fra dem og tok etappeseieren.

Dermed sikret han seg både sin første seier i rittet og Frankrikes første i 2022-utgaven. Sist en franskmann vant, var da Julian Alaphilippe krysset målstreken først på den første etappen i fjorårets utgave.

NY TRIUMF: Wout van Aert i grønt gir sin lagkamerat Laporte en god klem etter nok en Jumbo-Visma-triumf.

Bak fulgte en rekke spurtere som ikke maktet å ta igjen franskmannen, nærmest var Jasper Philipsen og Alberto Dainese. Alexander Kristoff ble til slutt nummer 15.

– Det var litt for mange rundkjøringer. Det blir for mye opp og ned i fart. Det pleier «å drepe meg». Jeg er litt for tung, så hver gang jeg må bremse og akselerere, så er det ikke optimalt for min del. Det er bedre hvis det er jevn fart. På slutten var jeg rimelig sluttkjørt. Jeg kom litt bakfra og prøvde å dra med meg farten, men når du ser at det ikke går, så stivner man fort, konkluderte Kristoff overfor TV 2.

Med Laportes seier står Jumbo-Visma med totalt fem etappeseire i årets Tour, og den ferskeste var noe overraskende.

– Han er sykt sterkt og har hatt en veldig god sesong i år. Når det ble såpass hardt på slutten er det ikke så overraskende, men det var litt overraskende at han vant og ikke mannen i grønt, sier Kristoff til TV 2.

Samtidig som det ble ny etappeseier for det nederlandske laget, styrer de mot sammenlagtseier med Jonas Vingegaard. Det til tross for at Tadej Pogacar tok fem sekunder på dansken da han var i forkant av en splitt. Før morgendagens 40 kilometer lange tempo skiller det nå tre minutter og 21 sekunder mellom de to.

I BAKKANT: Jonas Vingegaard over målstreken i Chaors, i bakgrunn kan Alexander Krisoff med hvit hjelm skimtes.

Selv om det ikke ble det store sportslige dramaet før mot slutten av den 19. etappen, møtte feltets ryttere på et lite hinder underveis på etappen.

Drøye tre mil ut på etappen ble rittet satt på vent av en protest. Dermed kjørte hovedfeltet kjøre inn utbryterne, som hadde opparbeidet seg en luke på ett minutt og 20 sekunder.

Da løpet ble startet opp igjen, fikk de fem i det opprinnelige bruddet lov til å kjøre fra hovedfeltet igjen.

Feltet ventet helt til bruddet hadde fått tilbake tidsdifferansen før de satte i gang med drøyt 155 kilometer til målgang i Cahors.