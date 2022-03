Tårevåt Weng takker lagvenninne: – Det har vært tøft

HOLMENKOLLEN (VG) Heidi Weng var oppløst i tårer etter tremila. I målområdet ventet hun lenge på lagvenninne Anne Kjersti Kalvå. Men hun dukket aldri opp.

Både Weng og Kalvå fikk OL i Beijing spolert av coronaviruset tett på avreise. Begge ble smittet i Seiser Alm da landslaget forberedte seg til mesterskapet i Kina og fikk ti dager i isolasjon.

Nå forteller Weng at lagvenninnen var helt avgjørende for at hun kom seg igjennom smellen. De siste ukene har vært vonde for Weng.

– Vi har gått samme vei de siste to månedene. Det har vært tøft. Det var tøft å være ti dager i karantene og ikke være hjemme. Å ha «AK» der har vært min redning. Vi har opplevd det samme. Uten henne hadde det vært forferdelig, sier Weng til VG.

Weng er opptatt av å presisere at coronavirus for en langrennsløper er en bagatell sammenlignet med krigen i Ukraina. I målområdet ble hun stående i flere minutter på speiding etter Kalvå.

Men hun måtte bryte tremila i Holmenkollen fordi kroppen har ikke hentet seg ordentlig inne etter viruset ennå. Mens Weng hang godt med og gikk inn til en 10. plass.

– Jeg synes det var gøy å henge med i tre runder. I mitt hode skulle ikke det gå. Jeg hadde vanvittig gode ski, og bare fra forrige helg har jeg tatt store steg. 22 av de 30 kilometerne var ekstremt bra. Det hadde jeg ikke trodd, sier Weng.

Helene Marie Fossesholm har avbrutt sesongen og serverte væske til løperne i Holmenkollen.

– Heidi imponerte meg helt vanvittig i dag. Den siste måneden har væt et helvete for henne, jeg har pratet mye med Heidi. Det er helt utenkelig det hun har vært gjennom, sier Fossesholm.

Samtidig som Weng var ekstremt fornøyd med eget løp, var det ingen tvil om at det meste av fokuset lå på Therese Johaugs siste renn i Kollen.

– Det er kjempetrist at hun gir seg. Den gamle gjengen blir tynnere og tynnere. Jeg har kommet inn på lag hvor det har vært ekstremt høyt nivå. Jeg har lært mye av Therese, Marit Bjørgen og resten av den gjengen. De har gått utrolig godt på ski og har hjulpet meg dit jeg er i dag, sier Weng.

Nå øker ansvaret på 30-åringens skuldre.

Mange er bekymret over fremtiden til norsk kvinnelangrenn uten Johaug. Weng mener dette går i bølgedaler, og er ikke bekymret.

– Det går opp og ned. I 2011 stabiliserte damene seg, før det var det tyskerne som vant det meste. På samme tid snakket man om at det kun var Petter Northug som presterte blant guttene. Jentenivået har vært ekstremt høyt i mange, mange år. Men det går opp og ned. Jeg er ikke bekymret for det som kommer, sier Weng.

På pressekonferansen etter rennet ble Johaug spurt om en mulig trenerrolle:

En som imponerte lørdag var 25 år gamle Marte Skaanes, som ble nummer 8, karrierens desidert beste løp til nå. Mens Hedda Østberg Amundsen (23) kom på 20. plass.

– Dette var stort. Jeg har sett de jeg gikk mot mye på TV, så dette betyr veldig mye og er et tegn på at jeg har tatt steg. Nå håper jeg at jeg styrker posisjonen min, sier Skaanes til VG og tenker på å ta steget inn i A-landslaget.

– Therese er et stort tap. Vi hadde håpt at vi skulle være litt nærere før hun ga seg, men vi skal kjempe oss til toppen, sier Skaanes.

