Kjempesmell for Ruud i Båstad

BÅSTAD (VG) (Casper Ruud-Francisco Cerúndolo 4–6, 6–3, 5–7) Tittelforsvarer Casper Ruud (23) tapte allerede sin første kamp i Båstad-turneringen, og dermed er det klart at han ikke klarer å følge opp trippelen fra 2021.

MÅTTE SLITE: Casper Ruud i aksjon mot argentineren Francisco Cerúndolo onsdag.

Da vant han alle de tre grusturneringene som arrangeres de tre neste ukene: Båstad, Gstaad og Kitzbühel.

Onsdagens motstander Francisco Cerúndolo (23) er rangert som nummer 39 i verden, mens Ruud er nummer fem. Argentineren ble slått ut i første runde av French Open, der Ruud kom til finalen. Og han har aldri slått en topp 10-spiller tidligere.

– Når du møter en topp 40-spiller, som er i sitt livs form, er du nødt til å være påskrudd for å ta seg videre. Casper leverer middels minus, og da er ikke nivået høyt nok til å gå videre, fastslår VGs tenniskommentator Sverre Sundbø.

Sliter i vind

– Det er et paradoks at spillere med best «topspin» leverer best når det er vindfullt. Men selv om Casper har mest skru i slagene på touren, er han et unntak. Han sliter når det blåser opp. Han har levert noen av sine svakeste prestasjoner i kraftig vind. Han mister rytmen, mener Sundbø.

Cerúndolo holdt sine egne server og brøt Ruuds servegame til å lede 4–3 i første sett. Ruud klarte aldri å svare, og Cerúndolo vant settet 6–4.

– Mellomting

Casper Ruud klarte ikke å skjule sin frustrasjon da Cerúndolo fortsatte å holde servegamene sine i andre sett, men på 3–2 til Ruud begynte argentineren å gjøre feil. Nordmannen brøt til 4–2-ledelse. Han servet inn settseieren til 6–3.

Ruud holdt tidlig på å bryte motstanderens servegame i det avjørende settet, men måtte selv tåle brudd imot til 4–2 for Cerúndolo. Norges tennishåp brøt umiddelbart tilbake og gikk derfra til 4–4.

På 6–5 trodde de fleste av Ruud ville serve fram et tie-break, men en mislykket stoppball ble av VG-kommentator Sundbø kommentert slik:

– Det slaget der blir en mellomting som ikke ligner noe som helst.

Cerúndolo brøt og settet vant 7–5.

Casper Ruud i aksjon mot Francisco Crundolo i Båstad onsdag.

«Spesielt» i Båstad

Casper Ruud var første gang i Båstad allerede som baby, da pappa Christian spilte her.

– Senere spilte jeg her som 10–11–12-åring i barneklassene. Båstad har hatt mange store navn og legender og en helt spesiell historie. Det var utrolig gøy å vinne her i fjor, sier Casper Ruud, som selvfølgelig har familien på plass i Sverige.

Casper Ruud ble utslått i andre runde i Wimbledon-turneringen da han tapte for franske Ugo Humbert (24), som da var rangert som nummer 112 i verden.

