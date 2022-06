Har aldri opplevd et bedre Norge: – Det er noe spesielt på gang

STOCKHOLM/OSLO (VG) Etter to sterke borteseirer på rad er ikke Martin Ødegaard (23) i tvil: Han kan har aldri opplevd et norsk lag som er så bra som dagens Norge-lag.

GLISTE GODT: Fra venstre: Brede Hangeland, Stefan Strandberg, to-målsscorer Erling Braut Haaland, Sander Berge og landslagssjef Ståle Solbakken. Det var Norges første seier i Sverige i en tellende kamp.

– Nei, det har jeg ikke. Jeg har sagt det mange ganger, det er noe spesielt på gang. Vi tar steg hele veien og jeg håper folk ser at vi er en gjeng som liker å spille for Norge, som kjemper for hverandre og som elsker å gjøre det her. Det håper jeg folk ser og at det gir resultater, sier Ødegaard til VG.

Den norske kapteinen ledet søndag sitt mannskap til seier over Sverige på Friends Arena, og fulgte med det opp bortetriumfen mot Serbia på perfekt vis.

Sverige og Serbia ligger på henholdsvis 19. og 25. plass på den seneste FIFA-rankingen.

– Vi har gjort to gode bortekamper, men det er ikke dermed sagt vi er verdens beste lag. Men det er en liten barriere som er brutt, ved at vi slår lag som er ganske mye høyere ranket enn og på vanskelige bortebaner. Sverige taper jo nesten aldri hjemme, sier landslagstrener Ståle Solbakken til VG.

– På de fem årene jeg har vært her har vi ikke kommet fra Sverige og Serbia borte med seks poeng, så det er et massivt steg i riktig retning. Vi må ta det med videre og bygge på det. Ikke bare la det bli et engangstilfelle, sier Sander Berge til VG.

– Vi har bygd et veldig sterkt lag det siste året. Gode relasjoner mellom alle mann, vi har spilt en del sammen og det viser vi nå i de to kampene vi har spilt. Seks poeng på to bortekamper, det er kanskje ikke noen som hadde forventet, sier Marcus Holmgren Pedersen til VG.

I VGTVs studio var det klar enighet om at Norge var best mot Sverige. Den oppfatningen delte også en av Sveriges største stjerner:

– De var bedre enn oss. De var ikke kjempebra, men vi var ganske svake i dag. De fortjente å vinne, sier Dejan Kulusevski til VG og flere medier.

Søndagens nederlag var det første for svenskene på egen jord mot Norge i en tellende kamp noensinne.

– Det smakte veldig godt. Deilig å slå «søta bror» foran så mange tilskuere og den rammen. Det er de kampene man vil vinne, de rivaloppgjørene her, sier Berge.

– Det er helt fantastisk, sier Holmgren Pedersen om å være en del av det første norske laget til å vinne en tellende bortekamp mot Sverige.

Fakta Tellende kamper mellom Sverige og Norge De syv tellende kampene mellom Sverige og Norge på svensk jord: 4. november 1962: Sverige – Norge 1–1 (EM-kvalifisering) 5. november 1965: Sverige – Norge 5–2 (EM-kvalifisering) 9. oktober 1968: Sverige – Norge 5–0 (VM-kvalifisering) 30. juni 1975: Sverige – Norge 3–1 (EM-kvalifisering) 16. juni 1976: Sverige – Norge 2–0 (VM-kvalifisering) 8. september 2019: Sverige – Norge 1–1 (EM-kvalifisering) 5. juni 2022: Sverige – Norge 1–2 (Nations League) Les mer

Med to seire fra de to antatt tøffeste kampene, er det liten tvil om at Norge har fått en perfekt start på Nations League-gruppespillet.

Før den kommende ukens hjemmekamper mot Slovenia (torsdag) og Sverige (søndag) er ikke de norske spillerne redde for å snakke om et opprykk til Nations Leagues liga A og at ambisjonen er å vinne gruppen.

– Utvilsomt. Vi kom inn med et mål om å vinne gruppa, og nå føler jeg vi har noe på gang. Vi har en trygghet og kultur i laget hvor vi viser at vi trår frem alle mann når vi trenger det som mest, sier Berge.

– Vi må fortsette. Fortsette å være ydmyke, jobbe hardt og være like fokuserte nå inn mot to hjemmekamper. Klarer vi å leverer der ser det virkelig bra ut. Det er vanskelig å si hvor mange poeng vi må ha, men vi går for seier i begge kampene, sier Ødegaard.

PS: I tillegg til vertsnasjonen Tyskland skal 20 lag til EM gjennom kvalifiseringsspillet neste år, mens de tre siste plassene går til lag som kvalifiserer seg gjennom Nations League: