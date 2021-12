Ellevilt kvalifiseringsdrama – KFUM videre etter straffespark mot Fredrikstad

(FFK – KFUM 3–3 etter ekstraomganger, 4–5 etter straffesparkkonkurranse) Etter fire elleville omganger måtte det straffer til for å bestemme hvem som skal få muligheten til å kvalifisere seg til Eliteserien.

KFUM er videre i eliteseriekvalifiseringen og møter Jerv i neste runde.

– Gutta er iskalde. De er fra Holmlia og sånt, null bekymringer, sier KFUM-trener Jørgen Isnes til Discovery+ etter seieren.

For når det gjaldt som mest var det KFUM som var best.

Det etter at FFKs Olav Øby bommet på sin første straffe, mens KFUM traff på alle sine. Dermed er det de som går videre til den neste runden i eliteseriekvalifiseringen. De møter Jerv i den neste kvalifiseringskampen.

Den muligheten får de etter et fotballdrama hvor FFK bare minutter før den andre ekstraomgangen var over trodde Maikel Nieves hadde fullbyrdet FFKs snuoperasjonen og sikret videre kvalifiseringsspill.

KFUM tok seg videre i eliteseriekvalifseringen etter straffesparkkonkurranse.

Men på overtid av den siste ekstraomgangen fant Bilal Njie veien til nettmaskene for andre gang og sørget for straffesparkkonkurranse.

– Jeg og alle på laget er veldig rørt, det er veldig stort å komme tilbake etter å ha ligget under 3–2, sier Njie etter kampen.

Drama ble heller ikke mindre av røde kort ble delt ut til FFKs Ayoub Aleesami og KFUMs Andre Sørås.

Og som om ikke det var nok. Alt dette skjedde etter at FFK hentet seg inn etter ni magiske minutter og to scoringer for KFUM i den aller første omgangen.

– For det første er jeg glad for at det bare er to, det kunne vært verre. Det var en slett omgang av oss, vi var ikke til stede, det var fullstending flatt batteri. Det var litt skuffende at vi ikke leverte bedre, sa FFK-trener Bjørn Johansen til Discovery+ i pausen.

Treneren byttet rett og slett hele midtbanen, og flatt batteri ble snudd til full fres og scoringer.

For 20 minutter ut i den andre omgangen startet snuoperasjonen for FFK. Etter herlig pasningsspill endte ballen opp hos Henrik Kjelsrud Johansen, og Kjelsrud Johansen var er nådeløs.

En snau halvtime var samme mann på plass igjen, og sørget med en følsom lobb over KFUMs keeper at mandagens kvalikkamp gikk til ekstraomganger.

Men til slutt var det altså KFUM som gikk seirende ut av det, til stor skuffelse for FFK og Mads Nielsen.

– Det er kjempeskuffende, det er det. Vi har stått på så sykt, kjempet så hardt. Så skjer det 10–15 sekunder før slutt. En liten glipp og så er det slutt, sier Nielsen etter kampen.

Målscorer Kjelsrud Johansen hadde følgende å si:

– Det er det værste du kan være med på i fotball. Det kommer til å gjøre veldig vondt i kveld.