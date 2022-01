Weng og Kalvå har testet positivt på koronavirus

Langrennsløperne Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå har testet positivt på koronaviruset, halvannen uke før OL starter.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

– Det er en situasjon som er fryktelig for et lag og forferdelig stusslig for de det gjelder, sier Øystein Andersen, langrennslege.

Han har fått samtykke fra Weng og Kalvå om å offentliggjøre deres navn. VG meldte tidligere onsdag at det var smitte i den norske langrennstroppen.

– Det er en utrolig lei situasjon og fryktelig for de som er smittet, sier langrennssjef Espen Bjervig.

Mandag ble det kjent at Arild Monsen, herrenes sprinttrener, testet positivt for koronaviruset på sin hjemreise fra samlingen i Seiser Alm.

Det har skapt stor usikkerhet i langrennstroppen, og alle utøvere og støtteapparatet tok PCR-test i Italia mandag. To av disse har slått positivt ut.

– Det er ingen utøvere som kommer til å reise til OL i morgen som planlagt. Avreisen blir forskjøvet. Når er ikke helt avklart, sier Bjervig.

Weng har vært Norges nest sterkest bak Therese Johaug denne vinteren. Hun viste styrke i Tour de Ski med å bli nummer tre totalt og vinne den siste etappen.

Etter touren sa Weng at hun skulle isolere seg i Norge, ikke engang møte kjæresten, før avreise til samlingen i Seiser Alm.

Weng har siden pandemien startet vært åpen om frykt for smitte og at hun synes det har vært ubehagelig å reise rundt for å gå skirenn.

Weng har brukt visir på fly og ofte to munnbind. Under hele pandemien har hun åpnet dører med albuen. I pressesonen har hun vært ekstra påpasselig med å holde avstand.

– Jeg får liksom ikke gjort mer enn å være kjempeforsiktig, sa Weng på et pressetreff mandag.

Koronaalarmen gikk i den norske OL-troppen da sprinttrener Arild Monsen testet positivt ved hjemreisen sin til Norge.

– Jeg hadde intervall i dag og den gikk bra. Jeg var veldig fornøyd med det, sa Weng mandag.

Kalvå var tatt ut til sitt første OL i alder av 29 år. Hun gikk seg inn i Kina-troppen med tre løp topp 15 i Tour de Ski.

– Det er kjempekjedelig at det skjer nå, når vi har berget oss så lenge. Jeg håper og tror resten av oss berger unna, sa Kalvå om smitten til Monsen mandag.

Fakta OL-troppen, langrenn: Maiken Caspersen Falla

Helene Fossesholm

Hans Christer Holund

Emil Iversen

Therese Johaug

Johannes Høsflot Klæbo

Simen Hegstad Krüger

Håvard Solås Taugbøl

Erik Valnes

Heidi Weng

Lotta Udnes Weng

Tiril Udnes Weng

Pål Golberg

Sjur Røthe

Anne Kjersti Kalvå

Mathilde Myhrvold Les mer

Herreløperne og trener Eirik Myhr Nossum ble definert som nærkontakter og satt i karantene i Italia etter Monsens smitte.

Første øvelse (fellesstart med skibytte) for kvinnene er 5. februar og herrene er 6. februar. En positiv prøve så tett på OL som nå vil gjøre det vanskelig å komme seg til Kina.

Før avreise må alle avlegge to negative PCR-tester i løpet av de siste fire dagene før avreise.

Hvis man har fått påvist smitte i løpet av de siste 30 dagene før avreise, må man teste negativt ytterligere to ganger i løpet av de siste dagene før avreise. Det skal være 24 timer mellom hver av testene som blir utført, har Olympiatoppens medisinske ansvarlige, Aasne Fenne Hoksrud, opplyst.