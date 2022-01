Slik fikset Leeds-Leo (18) rekordrask vei til Premier League: – Folk synes det var rart

Allerede for fire måneder siden meldte han freidig til U-landslagstreneren at han ville spille i Premier League før han ble 19 år. Etter å ha debutert som 18-åring og blitt tidenes yngste nordmann, tror Leo Hjelde at mye av årsaken er et halvt år i et skotsk bunnlag.

GREP SJANSEN: Leo Hjelde under Premier League-debuten mot West Ham søndag.

Hans allerede uvanlige (og rekordraske) vei til en av verdens beste ligaer for Leeds ble enda mer uvanlig da han valgte å gå på lån om skotske Ross County for ett år siden. Leo Hjelde tilhørte Skottlands beste klubb Celtic på det tidspunktet – etter å ha flyttet alene til Glasgow som 16-åring.

– Folk synes det var rart. Selvfølgelig er det litt fjernt for nordmenn, men jeg tror heller ikke nordmenn har så mye kompetanse om skotsk fotball. For meg var Ross County et fint steg. Og det var etter dette at overgangen til Leeds ble aktuelt. Det var nedrykkskamp, så kampene betydde veldig mye. Det får du ikke på U23-nivå, sier den venstrebente Leeds-forsvareren til VG etter å ha kommet inn som innbytter allerede etter 23 minutter mot West Ham og var med på den imponerende 3–2-seieren.

Leo Hjelde startet på midtstopperplass og fikk sin første Leeds-kamp da de samme klubbene møttes i FA-cupen for en uke siden. Fortsettelsen kom da venstreback Junior Firpo måtte ut med skade i søndagens Premier League-match. Da snudde Leeds-manager Marcelo Bielsa seg i retning av sønnen til Jon Olav Hjelde – selv med Premier League-erfaring fra Nottingham Forest.

– Det dunket litt i hjertet da. Nå sitter jeg med en følelse av å få til noe, beskriver Leo Hjelde.

VALGTE ANNERLEDES: Under halvåret i Ross County fikk Leo Hjelde (til venstre) god erfaring som senior etter blant annet å ha spilt mot Alfredo Morelos og Rangers.

Men helt overrasket kunne han ikke være. Etter at overgangen fra Celtic til Leeds ble klar på 18-årsdagen hans – for det skotsk The Sun kalte en «signifikant sum» – var han i spillersamtale med U-landslagstrener Pål Arne Johansen.

– Jeg sa at målet var å spille i Premier League før jeg var 19! Han flira litt da, sier Hjelde etter å ha greid det med åtte måneder og 11 dagers margin.

– Vi snakker ofte om hva de drømmer om. Da er det vanligvis i lengre perspektiv. Men da var han frempå, selv om det på det tidspunktet ikke var veldig sannsynlig. Jeg tror nok ikke jeg trodde på det da. Som midtstopper er det ikke alltid man glir inn i Premier League i den alderen. Men han er uredd, han setter seg mål og står for det. Det gjør at han håndterer anledninger som cupkampen sist og kampen mot West Ham, resonnerer G19-landslagstrener Pål Arne Johansen.

Kort tid senere fikk «Paco» se at Leif Gunnar Smerud forfremmet 18-åringen til U21-landslaget i fjor høst. Også A-landslagssjef Ståle Solbakken har fulgt godt med etter at Hjelde junior gikk seniorveien i Ross County.

– Det er ikke den mest tekniske fotballen, men tempoet kan i mange kamper være høyt og du får test deg fysisk. Han har også bygd på fysikken i takt med alder og trening. En fin venstre fot med muligheten til å bli både stopper og back, melder A-landslagssjefen til VG.

188 centimeter høye Hjelde ser seg først og fremst som midtstopper. Men påpeker at i Bielsas dynamiske Leeds er posisjonene litt flytende, både på A-laget og U23-laget.

– I Leeds-systemet er det en fin egenskap å bekle flere posisjoner. Det gir meg ganske fine muligheter for å være i kamptroppen, påpeker Hjelde.

MED PÅ BRAGDEN: Jon Olav Hjelde feirer Rosenborgs mirakelseier i Champions League mot Franco Baresi og Milan på San Siro i 1996.

Pappa Jon Olav Hjelde ble både seriemester og spilte Champions League med Rosenborg, noe som førte til en lang karriere i Nottingham Forest. Derfor bodde Leo sine første fem leveår i Robin Hoods by. Men det er Lade og Trondheim som er hjemme for ham, selv om han altså forlot de trygge omgivelsene for å satse alt på fotballen for to og et halvt år siden. Først flyttet han til en vertsfamilie i Glasgow, men etter ett års tid valgte han å bo alene.

I motsetning til sin far, ble det aldri noen Rosenborg-kamper for Leo Hjelde. Leeds-proffen tilhørte RBKs akademi bare halvannet år som guttespiller.

– Jeg føler jeg alltid var klar for å ta steg videre. Jeg fikk sjansen mot Stabæk i 2018 i G16-cupfinalen, men egentlig var jeg ikke i nærheten av å starte den kampen. Det var på grunn av skader og sykdom, påpeker Leo Hjelde.

– Kjempet Rosenborg noe for å beholde deg da du fikk muligheten til å reise ut?

– Det ble aldri lagt frem noe kontrakt eller noe. De fikk en grei kompensasjon, og jeg tror egentlig de var fornøyde med det da. Jeg spilte jo ikke så mye, svarer Leo Hjelde.

Hjelde’ne blir nok en far/sønn-kombinasjon med suksess i norsk fotball – akkurat som Haaland, Thorstvedt og Sørloth. Men enn så lenge er Hjelde-duoen alene om å ha to generasjoner med spilletid i Premier League.

– Det er for mange av disse nå til at det er tilfeldig. Det beyr at de fra ganske tidlig har med seg hva det handler om og er oppvokst i et miljø som gir læring. Du vet litt mer om hva som kreves og de får med seg en mentalitet som er ganske viktig når man skal nå langt, tror U21-landslagssjef Leif Gunnar Smerud.

VANT MED HVITT: Leo Hjelde (til venstre) med de daværende lagkameratene Robin Bjørkås Skogstad og Magnus Hammerås i Rosenborg under NM-finalen for G16 i 2018.

