Ukrainsk skiskytter i strupen på Fourcade-brødrene: - Er rasende

Den ukrainske skiskytteren Dmytro Pidruzjnyj (30) går voldsomt ut mot skiskytterbrødrene Martin og Simon Fourcade i kjølvannet av den russiske invasjonen.

I KRIG: Dmytro Pidruzjnyj har forsvart sitt Ukraina etter den russiske invasjonen og la ut dette bildet i helgen på Instagram. I posten er han svært kritisk til brødrene Martin og Simon Fourcade (t.h.).

Pidruzjnyi som valgte å avslutte skiskyttersesongen og melde seg til tjeneste for Ukraina da Russland invaderte landet, tjenestegjør i militærenheten til nasjonalgarden i Ternopil.

Etter invasjonen har det vært svært få oppdateringer fra Pidruzjnyi. Da Simon Fourcade gikk ut i russiske medier og uttalte seg kritisk til utestengelsen av russiske og hviterussiske skiskyttere i helgen, reagerte Pidruzjnyi voldsomt.

– Gårsdagens intervju med Simon Fourcade med russiske journalister gjorde meg virkelig rasende. Jeg håper barna dine aldri vil føle smerten ukrainske barn møtte. Barn som forlot hjemmene sine, som hørte lyden av eksplosjoner, som så mødrene sine bli voldtatt og pårørende drept, skriver ukraineren på sin Instagram-konto.

Beklager Fourcade-valg

Simon Fourcade, som er landslagstrener for de franske juniorene, har understreket at han fordømmer den russiske invasjonen, men samtidig mener han det ikke var rett å utestenge utøverne. De har ingen skyld i det som har skjedd. Argumentet kjøper ikke Dmytro Pidruzjnyj.

– Hvordan kan man si at idretten er ute av politikken når utøvere stiller opp på konsert i Moskva for å støtte krigen og med bokstaven Z på klærne. Er de så uskyldige og lider på grunn av makt? Idrett har alltid vært et markedsføringsverktøy for ethvert land. Siden krigens begynnelse har kun én idrettsutøver fra Russland skrevet til meg og sagt at han skammer seg over hva landet gjør. Men han er redd for seg og sin familie og vil ikke vise sin støtte offentlig. For meg betyr tausheten til russiske og hviterussiske idrettsutøvere at de tok sitt valg om å støtte krigen. Jeg er overhodet ikke lei meg for at de ikke får være med i internasjonale konkurranser, skriver Pidruzjnyj.

Han er også svært kritisk til Martin Fourcade. Ukraineren sier at han angrer på at han ga sin stemme til Fourcade da franskmannen ble valgt inn som utøverrepresentant i Den internasjonale olympiske komité (IOC).

– I de første dagene etter at de russiske utøverne ble suspendert fra konkurransen, la du ut en historie: «Mitt hjerte er med mine russiske venner». Du har aldri sagt noe offentlig om ukrainske idrettsutøvere som ikke er i stand til å konkurrere på grunn av den russiske invasjonen. Du har aldri offentlig fordømt krigen som Russland startet mot Ukraina. Jeg tror dette er slutten på vår dialog.

Martin Fourcade mener han ikke er rett adressat for kritikken.

– Jeg skjønner ditt sinne og din sorg, men det gir deg ingen grunn til å fornærme noen fordi du ikke er enig i hva ens bror har sagt, skriver Fourcade i et svar på ukrainerens Instagram-innlegg.

Tiril Eckhoff har også kommentert posten til Dmytro Pidruzjnyj.

– Det er den sterkeste instagram-meldingen jeg noen gang har sett. Det er så viktig at du deler dette. Det er helt surrealistisk det som nå skjer, skriver Eckhoff.