Glimt politianmelder Romas keepertrener – UEFA åpner disiplinærsak

BODØ (VG) Romas keepertrener skal ha tatt kvelertak på Glimt-trener Kjetil Knutsen under bråket på Aspmyra torsdag kveld. Nå politianmelder Bodø/Glimt og UEFA åpner disiplinærsak.

Publisert Publisert I dag 13:41

UEFA melder fredag ettermiddag at bråket etter Bodø/Glimts seier over Roma skal undersøkes.

Romas keepertrener Nuno Santos skal ha tatt kvelertak på Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen under bråket på Aspmyra torsdag kveld.

– I samsvar med artikkel 31 (4) i Uefas disiplinærreglementet har en Uefa etikk- og disiplinærinspektør blitt utnevnt for å gjennomføre en disiplinærundersøkelse angående rapporterte hendelser som angivelig skal ha skjedd på slutten av Europa Conference League-kvartfinalekampen 2021/22 mellom FK Bodø/Glimt og AS Roma, skriver Uefa i en uttalelse og legger til:

– Informasjon om denne saken vil bli gjort tilgjengelig etter hvert.

Bodø/Glimt skriver i en pressemelding fredag ettermiddag at UEFA besitter en video av angrepet på Knutsen fra Romas støtteapparat, og Glimt krever at offentligheten får tilgang til den videoen.

BRÅK: Det oppsto bråk etter Glimt-seieren mot Roma torsdag kveld. Til venstre i bildet, ute av fokus, er Kjetil Knutsen. I midten av bildet står José Mourinho. Mannen som retter blikket i Knutsens retning er Romas keepertrener, Nuno Santos. Han skal ha tatt kvelertak på Glimt-treneren etter kampen.

De bekrefter at de politianmelder Romas keepertrener Nuno Santos. Politiet sier til VG at det ennå ikke foreligger en anmeldelse, men at de er kjent med at klubben planlegger å gjøre det.

– Jeg driver med fotball da det er noe jeg brenner for og gir meg glede. Det å oppleve usportslig manipulering på nært hold gjør meg trist, sier Kjetil Knutsen.

Knutsen sier videre at han er sjokkert over den kritikkverdige oppførselen som Roma tok med seg inn i kampen. Glimt skal ha klaget på Santos’ oppførsel overfor fjerdedommeren gjentatte ganger i løpet av kampen. På vei til garderobene etter kampen eskalerte situasjonen.

– Alt kulminerte i et fysisk angrep på meg i spillertunnelen. Vanligvis er jeg slik av natur at jeg ville trukket meg unna. I dette tilfellet ble jeg fysisk angrepet. Han tok grep rundt halsen min og skjøv meg inn i veggen. Det er helt naturlig at jeg da måtte forsvare meg, sier Knutsen – uten å utdype hvordan han forsvarte seg.

Sportssjef Kristian Oma i NENT, som eier rettighetene til European Conference League i Norge, sier at hendelsen skjedde omtrent samtidig med at de gikk av luften, og at kameraet som fanget hendelsen ikke er lov å bruke annet enn inn i omgangene. Likevel skal dette ha filmet hendelsen.

– Glimt ser ikke noe annet valg enn å politianmelde Nuno Santos på bakgrunn av det fysiske angrepet på Kjetil Knutsen. Det er helt uholdbart med en slik oppførsel. Dette er en systematisk provokasjon, manipulasjon og til slutt utøvelse av fysisk vold mot Kjetil Knutsen. Vi er trygge på at en objektiv instans vil gå forbi uriktige påstander fra Romas trenerteam, sier daglig leder i Glimt, Frode Thomassen.

VG har kontaktet UEFA for en kommentar til saken og med spørsmål om de kommer til å offentliggjøre videoen. UEFA har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.

– Alvorlig

Politiet måtte gripe inn etter tumulter i spillertunnelen på Aspmyra etter Bodø/Glimts 2–1-bragd mot Roma torsdag kveld.

– Jeg er kjent med at Bodø/Glimt har valgt å anmelde saken, og den anmeldelsen vil komme fra klubben. Så vil vi behandle den, sier leder ved politioperativt avsnitt ved Bodø politistasjon, Vegard Kristiansen, fredag ettermiddag.

Ettersom Santos er portugisisk statsborger bosatt i Italia, sier Kristiansen de kan trenge bistand fra andre land for å innhente avhør og bevis. Videre gjentar han beskrivelsene av hendelsen i tunnelen sett fra politiets ståsted:

– Det var en fysisk konfrontasjon der. Ikke av stor karakter, men alvorlig i det henseende at det er brukt vold, sier Kristiansen – og sier det er særlig negativt ettersom dette omhandler idrett og forbilder.

Fredag har det vært møtevirksomhet i Bodø. José Mourinho og hans Roma forlot Bodø med fly fredag morgen uten å kommentere saken.

Tidligere fredag, før pressemeldingen ble sendt ut, fikk VG opplyst dette om bråket i spillertunnelen:

Romas keepertrener Nuno Santos skal ha ventet på Kjetil Knutsen. Det oppsto munnhuggeri hvorpå Roma-treneren konfronterte ham fysisk og tok hånden mot halsen på Knutsen, som forsvarte seg.

Spillerne ble låst inne i garderoben og fikk ikke gå ut i gangen. Det sto en person og passet på døren, og etterpå måtte spillerne gå gjennom fysiorommet på stadion da de skulle ut.

Pressen fikk beskjed om at det var Ulrik Saltnes og Hugo Vetlesen som skulle komme til pressekonferanse, men isteden var det Marius Høibråten som dukket opp.

VG har fremlagt opplysningene om at Santos skal ha tatt kvelertak på Kjetil Knutsen til AS Roma. De har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.

Roma-kaptein hevdet Knutsen gikk til angrep

Italienernes kaptein Lorenzo Pellegrini anklaget torsdag kveld Glimt-trener Kjetil Knutsen for å ha angrepet Romas keepertrener Nuno Santos.

– Først sa han noe til ham, så gikk han fysisk til angrep, sier Pellegrini til Sky Sport Italia.

Flere italienske medier har fredag omtalt anklagene.

Underveis i kampen var det også konfrontasjoner mellom trenerbenkene, og Knutsen sa på pressekonferansen etter kampen at det kokte over to ganger.

Mikrofonene fanget også opp at Knutsen skal ha svart «fuck off» og Knutsen uttalte på pressekonferansen etter kampen torsdag at det gikk hett for seg på sidelinjen:

– Det er en assistenttrener som oppfører seg rett og slett som en tulling. Han begynner å hakke på meg før kampen, og holder på med det hele kampen. Så lite «fair play» som det går an, sa Knutsen.