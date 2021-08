Karsten Warholm: – Jeg er Solskjær-fan - men skal besøke City

OPERAEN (VG) OL-helten Karsten Warholm (25) er glad for at Premier League er i gang - men er mer opptatt av at en fotballdrakt er kul enn farge og klubbemblem.

CITY-KLEDD: Karsten Warholm og Manchester City har samme draktsponsor. Snart skal OL-helten besøke storklubben.

Publisert Publisert Nå nettopp

Under Red Bulls «Cliff Diving»-konkurransen på Operaen i Oslo er han ikledd en hvit Manchester City-drakt.

– Det er meningen av jeg skal besøke City om ikke så lenge. Detaljene er ikke klare, men etter som både de og jeg har Puma, drar jeg dit som Puma-fan, smiler Warholm.

– Denne drakten er jo virkelig kul, fortsetter han, og tar i den hvite City-drakten han har på seg.

Les også Verdenskjent astrofysiker mener dette sikret gullet: – Enorm fordel

Samtidig innrømmer han at et besøk på Old Trafford midt i tenårene gjorde at Manchester United «er det nærmeste jeg har vært å ha et lag».

– Men jeg har ikke hatt tid til å dyrke den interessen etter at det ble full satsing på løping. Uansett så er jeg Solskjær-fan, men skal altså besøke City. Så det hadde vært moro å få med seg kampen mellom disse to klubbene.

Karsten Warholm er innom stupingen midt mellom to treningsøkter. For selv om han ble olympisk mester og satte en knusende verdensrekord, så hviler han ikke på laurbærene.

Les også Sikter mot nye mål: – Jeg har andre ting jeg skal vinne også

– Det gikk sykt fort at jeg ville «tilbake på jobb». Jeg vil mer. Det er deilig å få den følelsen at vi ikke har gjort det vi kan. Jeg trengte bare noen dager på å få tilbake den følelsen.

– Jeg la enormt mye i å få en formtopp i Tokyo, så jeg kan kanskje være litt redusert. Men jeg legger alt jeg kan i å springe fort i Lausanne, sier han om stevnet den 26. august der 400 meter hekk-spesialisten skal i aksjon på 400 meter flatt, altså 400 meter uten hekker. Og der europarekorden nok kan stå for fall.

Mens Jakob Ingebrigtsen drar til Eugene, neste års VM-by, skal Warholm ikke dit.

– Jeg håper å løpe NM i Kristiansand og så Trond Mohn Games. Ellers er ingenting spikret ennå, men det er snakk om Brüssel og Zürich, avslører Karsten Warholm.

Det er de to siste stevnene i Diamond League, og begge går før NM.

– Skal du løpe mer 400 meter hekk i 2021?

– Ja, jeg har lyst til det!

– Og hva skal du satse på fremover?

– Hekk blir hovedgreia - det er vi enige om, svarer Warholm, og mener som vanlig med «vi» han selv og trener Leif Olav Alnes.

– Du har ikke lyst til å hvile litt og ha ferie da?

– Du vet - jeg liker å holde meg i gang. Det er en forbannelse å være idrettsutøver. Du blir aldri helt happy. Det er sånn jeg liker det.