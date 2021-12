Frida Karlssons forklaring til media-vrakingen

Frida Karlsson (22) forteller nå hvorfor hun droppet et svarhungrig pressekorps etter å ha blitt slått ut allerede i prologen av Tour de Ski-sprinten.

FAVORITT: Frida Karlsson (22) kom seg ikke videre fra prologen i sprinten i Lenzerheide tirsdag. Onsdag kan hun få revansje på 10 kilometer klassisk samme sted. Bildet er fra verdenscupen i Davos for to uker siden.

– Det ble en misforståelse, sier hun ifølge Aftonbladet til SVT.

Frida Karlsson er favoritt til å vinne Tour de Ski sammenlagt. Det er en drøy måned til hun skal leve opp til skyhøye svenske forventninger i OL Beijing. Derfor rådde det forfjamselse da hun endte på 34. plass i sprintens prolog i Lenzerheide i Sveits.

Selv om Frida Karlsson ikke er en typisk sprintspesialist, fremtvang det faktum at hun ikke var blant de 30 som gikk videre en del spørsmål - som krevde svar av hovedpersonen.

De ville åpenbart Frida Karlsson ikke servere ventende presse. Hun gikk rett gjennom intervjusonen uten å avgi en eneste kommentar angående nedturen. Rettighetshaver SVT led samme skjebne. Den svenske TV-kanalens ekspertkommentator Mathias Fredriksson brant med andre ord inne med alle sine spørsmål, her gjengitt av Aftonbladet:

– Hadde hun dårlige ski? Hadde hun seige ben? Hva var det som hendte? Det hadde nok vært fint å pliktoppfyllende svare på noen spørsmål, sa Mathias Fredriksson.

Seks timer etter prologmålgang brøt Frida Karlsson det svenskene beskriver som stillheten («tystnaden»).

– Vi er blitt fortalt at vi ikke behøver prate med media før konkurransen er ferdig. Min plan var å gå videre fra kvalifiseringen, slik at ja - det ble en misforståelse, sier Frida Karlsson til SVT om årsaken til at hun uteble da alle mente at hun burde stilt opp til en brennhet spørsmål/svar-runde.

Hun trodde altså at hun skulle gå videre, og hun var ikke «lysår» fra å gjøre det, slik hun selv oppfattet det.

– Jeg skal ikke ikke fly frem under åpningen av touren. Planen handler om OL. Men det er klart at man vil at kroppen skal fungere nå også, sier Frida Karlsson - seks timer etter 34. plassen.

Onsdag venter 10 kilometer klassisk i Lenzerheide. Da er det ingen grunn til å tro at media må vente en halv dag før de får den svenske langrennsstjernen i tale.