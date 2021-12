Bjervig om vonde Østberg-samtaler: – Kjempetøft

LENZERHEIDE (VG) Langrennssjef Espen Bjervig sier at Ingvild Flugstad Østberg (31) er langt nede etter at helsesituasjonen har snudd, men han tror ikke Skiforbundet kunne gjort så mye annerledes.

STOPP: Ingvild Flugstad Østberg gikk tre renn før jul, som her i finske Ruka. Men nå er hun ferdig for sesongen.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

– Nå er det oppfølging både medisinsk og «det vennskapelige», med lagvenninner, ledelsen og trenerne. Hun er en del av laget, men dessverre uten godkjent helseattest. Vi har dialog med Ingvild hele veien, sier langrennssjef Espen Bjervig til VG i Lenzerheide.

Østberg mistet store deler av 2019/20-sesongen og hele 2020/21-sesongen fordi hun ikke oppfylte kravene i helseattesten. I fjor pådro hun seg også tretthetsbrudd i foten.

I november var Østberg tilbake etter 636 dager uten skirenn. Hun gikk tre renn denne sesongen, og utviklingen var lovende.

Særlig i Davos viste Østberg fremgang med en 8.-plass på 10 kilometeren. Landslagstrener Ole Morten Iversen sa etter den helgen (11/12. desember) at Østberg var nær OL-plass.

Fakta Tour de Ski-programmet: Lenzerheide, Sveits: 28. desember (1. etappe): 14.00: Sprint fri (TV 2) 29. desember: 13.30: 10 km klassisk, kvinner (TV 2)

15.05: 15 km klassisk, menn (TV 2) Oberstdorf (Tyskland) 31. desember: 12.55: 10 km fellesstart fri, kvinner (TV3)

15.25: 15 km fellesstart fri, menn (TV3) 1. januar: 12.00: Sprint klassisk (TV 3) Val di Fiemme (Italia) 3. januar: 12.40: 10 km fellesstart klassisk, kvinner (TV 3)

14.50: 15 km fellesstart klassisk, menn (TV 3) 4. januar: 11.30: 10 km fellesstart fri, kvinner i «Monsterbakken» (TV3)

15.25: 10 km fellesstart fri, menn i Monsterbakken» (TV 3) Les mer

Men i romjulen kom kontrabeskjeden. Østbergs helsesituasjon er ikke god nok til å gå skirenn, og hun mister OL i februar.

– Drømmer er knust, men jeg kan ikke gjøre annet enn å se fremover, uttalte Østberg.

Bjervig sier det har vært vonde samtaler.

– Det er klart det er kjempetøft. Tøffest for henne, men det er en veldig tøff samtale å ha med en utøver. Hun har hatt en pil som peker rett oppover, så henger ikke helsen med. Vi hadde en lang samtale før jul og hadde en samtale i går (mandag). Hun sitter og følger med, men hun har det tøft nå altså.

Debatten har rast i kommentariatet etter den siste startnekten. NRK-kommentator Jan Petter Saltvedt mener Skiforbundet ikke var ansvarlige nok i disponeringen av Østberg, mens Bjervig selv slo hardt tilbake mot påstandene hos TV 2.

SKI-TOPP: Langrennssjef Espen Bjervig.

Han kaller planen som ble lagt - med ingen renn på Beitostølen, så ett renn i Ruka, Lillehammer og Davos - for «forsiktig».

– Så kan man se i ettertid at det var kanskje for høy belastning, men jeg tror ikke vi kunne gjort så mye annerledes. Det er objektive parameter man må styre etter. Hvis utøvere også ønsker å gå, er det også litt deres valg, sier Bjervig.

OL-mester Ragnhild Haga, som nå kjemper om å bli tatt ut til Beijing, er lei seg på Østbergs vegne.

– Det er selvfølgelig veldig kjedelig og trist. Jeg hadde håpet at hun skulle komme seg, og at det skulle bli bedre og bedre. Men det er viktig å sette helsen først. Det er et liv etter idretten også, så sånn sett er det bra vi blir passet på, sier Haga.

Hun synes det er snodig uten tre av Norges største stjerner på Tour de Ski.

– Jeg har meldt med henne, og savner henne på tur. Det er rart å være her uten Østberg, Therese Johaug eller Maiken Caspersen Falla. Men vi er fortsatt en fin gjeng likevel. Så håper jeg noen av de kommer tilbake og setter sitt preg på gruppen, sier Haga.

Heidi Weng blir kanskje Norges største håp i Tour de Ski: