Flyktet fra Ukraina med ett år gammel baby – klar for Bislett Games

Sammen med en ett år gammel datter flyktet friidrettsstjernen Olha Ljakhova (30) fra russernes bomber. Bestemorens liv sto ikke til å redde.

TILBAKE PÅ FRIIDRETTSBANEN: Etter en lang flukt og en kortere oppkjøring enn vanlig, er Olha Lyakhova klar for Bislett Games.

24. februar: Olha Ljakhova våkner til lyden av flyalarmer i Rubizjne i Sumy-regionen. Ukraina er under angrep.

14. juni: Friidrettsstjernen sitter klar på en pressekonferanse i Oslo for å fortelle verden om grusomhetene hun og Ukrainas folk har blitt utsatt for.

For i løpet av de fire siste månedene har livet blitt snudd på hodet. 800-meterløperen ladet opp til innendørsmesterskapet i Ukraina da russernes bomber tvang henne og familien ned i bomberommene.

– Fra første dag ulte sirenene over hele byen. Vi kom oss ned i bomberommene, hvor det var mange mennesker. Kvinner, menn, barn. Babyen min gråt fordi hun var så stresset. En ett år gammel baby skal ikke måtte gjemme seg i en kjeller. Bomberommene er ikke så godt forberedt, og hvis en bombe treffer . . .

Ljakhova lar tanken henge i luften.

LØPER FOR UKRAINA: Olha Ljakhova.

Fire uker ute i krigen flyktet hun, datteren Nikol og resten av familien mot den polske grensen. Ingen land har tatt imot flere ukrainske flyktninger og etter hvert lykkes Ljakhova å ta seg til hovedstaden Warszawa.

– Det var helt forferdelig. Man vil ikke forlate hjemmet sitt, men man blir tvunget til det. Jeg ville elsket å være i hjembyen min sammen med familien, men det er livsfarlig der, forteller 30-åringen til VG.

Ved hjelp av hennes sponsor Nike dro familien videre til Portugal slik at hun kunne fortsette treningen. I dag bor de i Bern i Sveits, hvor de har fått hjelp av Det sveitsiske friidrettsforbundet.

Faren hennes er fremdeles i hjembyen Krementsjuk

– Han forsvarer landet, forteller hun.

For Ljakhova er det viktig å fortelle denne historien, og sørge for at folk ikke glemmer Ukraina.

– Krigen er ikke over. Alt vi ønsker er fred. Vi vil bo i vårt eget land. Men nå er russerne der og dreper folket vårt.

Blant livene som er gått tapt er hennes egen bestemor. I mars mistet Ljakhova kontakten med henne da byens kommunikasjonsnettverk brøt sammen.

Friidrettsstjernen prøvde å få bestemoren, som hadde skrantende helse, med på flukten, men hun ville ikke. Ljakhova fikk ikke kontakt med bestemoren i lang tid og vet ikke nøyaktig hvordan hun mistet livet.

– Det verste er at vi ikke fikk begravet hennes på vanlig vis, forteller hun.

Kontrasten til det som skal skje torsdag kveld er enorm. Da løper Ljakhova 800 meter under Bislett Games.

– Det er ikke lett meg å konkurrere nå. Folk og utøvere fra Ukraina er fremdeles der og forsvarer hjemlandet, sier hun og fortsetter:

– Nå er jeg på et annet oppdrag: jeg vil konkurrere internasjonalt for å vise frem hva Ukraina er og gjøre nasjonen stolt.

