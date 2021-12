Klæbo snur i sponsorkonflikt – går med Viaplay-logo

Skistjernen Johannes Høsflot Klæbo (25) vil likevel ikle seg Viaplay-logo til helgen, men sier han fortsatt står for sin mening.

UTEN: På venstre lår hadde de andre landslagsutøverne Viaplay-logo i Ruka sist helg. Johannes Høsflot Klæbo gikk uten denne sponsoren.

– For meg har det vært viktig å formidle min bekymring med tanke på troverdighet og uavhengighet ved at en innholdsaktør og rettighetsinnehaver som Viaplay også inngår en kommersiell sponsoravtale. Jeg mener det jeg har ment hele tiden i denne saken. Samtidig har jeg nå sagt ja til å eksponere Viaplay-reklamen på konkurransedrakten, sier Klæbo i en pressemelding.

Klæbo stiller til start på Lillehammer i helgen lik i tøyet som de andre landslagsutøverne, inkludert med Viaplay-logo på drakten.

Adresseavisen avslørte at Klæbo nektet å bruke Skiforbundets nye sponsor Viaplay på drakten sist helg. VG kunne tirsdag fortelle at Klæbo heller ikke ville gjøre det fremover. Her har altså Klæbo snudd.

Fakta Programmet på Lillehammer: Fredag: Sprint fri

Lørdag: 10/15 kilometer fri

Søndag: Stafett

Rennene vises på NRK. Les mer

– Og selv om jeg nå ikke kommer til å føre denne debatten videre, så er det en viktig debatt, og vi har sett et mangfold av meninger og ståsteder rundt saken. Jeg har i alle fall oppnådd å sette saken på dagsorden, samt vist hvor jeg står i denne saken, sier Klæbo.

Viaplay har rettighetene til langrenn samtidig som de har en kommersiell avtale med Skiforbundet. Skistjernen mener dette skaper problemer for troverdigheten og uavhengigheten.

– Det er alltid godt å legge uenigheter bak seg. Vi er ikke enige om selve avtalen, men vi ble enige om at vi hadde diskutert nok og går videre, sier langrennssjef Espen Bjervig til VG.

– Hvordan har dialogen vært?

– Vi tar den internt, og vi har vært i dialog med Klæbo og hans folk.

SER DU FORSKJELLEN? Johannes Høsflot Klæbo (til venstre) har sin personlige sponsor Uno-X på låret, mens Erik Valnes i midten har Viaplay. Til høyre sprintvinneren i Ruka, Aleksandr Terentjev.

– Det har kommet mye kritikk til Skiforbundet i saken. Hvordan stiller du deg til den?

– Min holdning er et vi tar interne uenigheter utenfor media. Vi har ikke behov for å kommentere det. Det er fritt å mene det man vil, svarer Bjervig.

Det har vært noen uenigheter mellom Klæbo og Skiforbundet de siste årene, men Bjervig er klar på at de har «veldig god dialog». Flere har spekulert om Klæbo vil gå utenfor landslag en gang.

– Det blir helt hypotetisk, sier Bjervig.

Klæbo ønsker ikke å kommentere saken ytterligere. Senere torsdag er det pressetreff med langrennsløperne på Lillehammer.

