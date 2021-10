Krangel etter dramatisk kamp: – Jeg synes det er pinlig

ÅRÅSEN (VG) (Lillestrøm-Kristiansund 0–0) Pål André Helland (31) freste mot Dan Peter Ulvestad (32) etter en dramatisk kamp på Åråsen.

Det ble lagt til hele ti minutter på Åråsen, og i overtiden ble Igoh Ogbu utvist etter å ha vært involvert i en situasjon som endte med at både Ulvestad og Aliou Coly gikk i bakken. Ogbu fikk rødt kort.

– Jeg synes det er pinlig for en vanligvis ærlig og tøff midtstopper å gå ned så lett. Han går ned billig for å få rødt kort. Det ga jeg beskjed om, sier Helland VG om KBK-kaptein Ulvestad.

Etter kampslutt konfronterte Helland Ulvestad ved midtsirkelen før han ble ført bort av KBK-trener Christian Michelsen.

– Jeg prøvde å beskytte Igoh. For meg ser det ikke ut som han slår. Han bare løfter hendene. Det er ikke nok til at han (Ulvestad) og i hvert fall ikke til at begge skal gå ned, sier Helland.

KBK-kaptein Ulvestad meldte etter kampen «han har vel lyst på TV-tid» om Hellands reaksjon. Han kalte det røde kortet på LSK-stopperen for «soleklart»

– Han er oppe med albuen i ansiktet. Så det er rødt kort, sier Ulvestad til VG. På Hellands påstand om at han falt lett:

– Det kan være. Men han var oppe i ansiktet og det kom en reaksjon, sier han.

Nigerianeren kom sist ut av LSK-garderoben.

– Det var ikke rødt kort. Jeg prøvde bare å beskytte meg selv. De to kom mot meg. Jeg tok opp hendene og kom i kontakt med ham, forklarer Ogbu.

SÅ RØDT: LSK-stopper Igog Ogbu.

KBK-trener Christian Michelsen kommenterte det røde kortet slik etter å ha sett TV-bildene:

– Hva skal man si? Det går an å argumentere for det ene eller det andre. Det er uansett unødvendig å komme med albuen der.

– Når en ser måten han går ned på, ser det ut som han blir slått i hjel. Jeg blir litt sliten av det. Det er andre gang vi får et slikt rødt kort. Vi får lære av det. De fremprovoserer det, men vi må holde hendene nede, sier LSK-trener Geir Bakke til Discovery+.

Kampen endte målløst etter at Aliou Coly hadde blåst den største KBK-sjansen over mål på overtid.

Lillestrøm gikk av Åråsen for fjerde gang på rad uten seier, men med Mads Hedenstad Christiansen tilbake i mål holdt hjemmelaget nullen for første gang siden 28. juli.

1.omgangen var intens. Men det ble ikke skapt mange sjanser. Kristiansunds Agon Mucolli var nærmest da han to ganger dro seg innover fra venstre med sin gode høyrefot.

Men keeper Mads Hedenstad Christiansen var på plass den ene gangen Mucolli kom til skudd i et KBK-angrep som startet med stygg feilpasning av Pål André Helland.

TØFF KVELD: Sean McDermott sammen med Aliou Coly, Dan Peter Ulvestad og dommer Espen Eskås.

Helland spilte sin første kamp fra start siden 25. juni og hadde ballen titt og ofte på fem cornere og to gode frispark-situasjoner. Han spilte opp Thomas Lehne Olsen til omgangens eneste LSK-sjanse. Headingen gikk utenfor.

Men det KBKs Andreas Hopmark som gjorde en liten feil som kunne gitt LSK ledelsen tidlig i 2. omgang. Pål André Helland satte Ifeanyi Mathew opp fint. Men KBK-kaptein Dan Peter Ulvestad gjorde en god blokkering av nigerianerens skudd.

Sean McDermott smalt sammen med LSKs Vetle Dragsnes i en voldsom duell. KBK-keeperen ble liggende i fem minutter. Han måtte ta ny telling i tre ny minutter like etterpå. Et kutt over venstre øye ble stiftet sammen og bandasjert. Dragsnes var svært uenig i det gule kortet.

Men McDermott kom tilbake med kjemperedninger på LSKs to største sjanser. Hverken Ulrik Mathisen eller Magnus Knudsen klarte å gi Lillestrøm en etterlengtet hjemmeseier.

– Jeg har alltid fokus på Gud og får min styrke der. Hodet føltes bra. det var bare et kutt over øyet, sier den religiøse målvakten - født i Kristiansand med både norsk og irsk statsborgerskap.

– Jeg må sy kuttet i morgen og må ta bilder av nesen, forteller han etter den tøffe smellen i ansiktet. McDermott spiller med hjelm.

– Du minsker sjansen for skader med 50 prosent med den hjelmen. Så det kan ha reddet meg fra en hjernerystelse, sier han.

– Han gjør en kjempeprestasjon, sier Pål André Helland.

– Akkurat nå tror jeg ikke det finnes en bedre keeper i eliteserien. I dag er det han som gjør at vi holder nullen, mener Dan Peter Ulvestad.

