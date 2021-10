21-åring glitret i Eikrem-fravær: - Litt unorsk

MOLDE (VG) (Molde-Tromsø 3–0) Bortelaget muret igjen bakover og skapte hodebry for gulljagende Molde. Men like før slutt løsnet det fremfor mål da Emil Breivik (21) plukket opp hansken i kapteinens sykdomsfravær.

Viktige poeng for både tabelltopp og -bunn skulle deles ut da nedrykkstruede Tromsø tok turen til Aker stadion - hjemmet til Molde Fotballklubb.

Eliteseriens ubestridte målscorer, Ohi Omoijuanfo, kom til flere store scoringssjanser - men klarte aldri å omsette de. Også Molde-vingen Ola Brynhildsen fikk sine muligheter, men kom ikke nærmere enn ett tverrliggertreff.

Da var det desto viktigere at Moldes offensive venstreback, Kristoffer Haugen, hadde tatt turen opp etter 34 spilte minutter.

For etter et glimrende Omoijuanfo-raid - og et sleivspark fra Brynhildsen - endte ballen opp på bakerste stolpe hvor venstreback Haugen satte sin sjette scoring for sesongen.

- Vi trengte det målet. Vi har stanget mot en vegg hele omgangen, så det var godt å få det målet. Forhåpentligvis betyr det at de kommer opp og vi kan få mer rom å spille i etter pause, sa Haugen om scoringen sin i pauseintervjuet på Discovery+.

Óg det skulle vise seg at han fikk rett:

Glitret i Eikrem-fravær

Det største spørsmålstegnet før kampstart var hvem som skulle steppe inn i 10er-rollen, ettersom kaptein og playmaker Magnus Wolff Eikrem var utilgjengelig på grunn av sykdom.

Magnus Grødem og Emil Breivik var de heteste kandidatene, og valget falt på sistnevnte.

– Det var et veldig tøft oppdrag å få gå inn i rollen til Magnus (Wolff Eikrem), sier Breivik til VG og fortsetter:

– Men jeg løser rollen på en litt annen måte. Jeg dropper ikke så mye ned, men løper mer i bakrom og er et uromoment for Tromsø. Jeg er fornøyd med det jeg leverer i dag.

Óg akkurat det er kanskje ikke så rart:

For i første omgang spilte Breivik Omoijuanfo alene med keeper - uten at Molde-spissen klarte å omsette pasningen til mål.

GLITRET: Emil Breivik gjorde en god figur da han fikk starte i 10er-rollen på grunn av Magnus Wolff Eikrems sykdomsfravær.

Etter hvilen skulle det derimot løsne for både unggutten og Molde.

Først fant han Brynhildsen som skjærte inn fra venstre og dunket ballen ned i hjørnet.

Deretter svingte han inn en corner på pannebrasken til Martin Bjørnbak som satte spikeren i kista med 3–0.

Etter kampen var Molde-treneren veldig fornøyd med valget av Breivik fra start:

– Han er en sterk karakter, og han gjør en veldig god kamp. Han er litt unorsk i forhold til at han er god både offensivt og defensivt, sier en tydelig fornøyd Moe til VG om Breivik etter kampslutt.

I motsatt leir, var Tromsøs kaptein Ruben Yttergård Jenssen imponert over hva Breivik og Molde presterte ute på kunstgrasmatten:

– Molde gir oss et temposjokk fra start. Óg alt i alt vinner de fortjent. Måten de tar oss på viser at de er et mye bedre lag enn oss.

Resultatet gjør at Molde inntar toppen av eliteserietabellen med like mange poeng som Bodø/Glimt. Gultrøyene fra nord har dog én kamp mindre spilt.

Tromsø ligger fire poeng over nedrykksstreken i skrivende stund.

