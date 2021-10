Liverpool-supporter Kjetil Jansrud: – Midt på treet

Kjetil Jansrud var i ekstase over Liverpools første 20 minutter mot Manchester United. Så ble det egentlig for lett. Kjendiser med hjertet i United har et annet syn på sjokkresultatet.

– Det er jo ikke hver dag man får lov til å se disse sifrene mellom disse rivalene. Samtidig blir det ganske voldsomt. Jeg har vært fan så lenge at jeg synes de tetteste oppgjørene er mer nervepirrende. Sånn sett er dette kanskje litt trist, sier Kjetil Jansrud til VG.

– Hvordan rangerer du denne opplevelsen på gøyal-skalaen som Liverpool-fan?

– På en skala fra 1 til 10? De første 20 minuttene er ren 10-er. Det er ikke ofte man får sånne gavepakker. Men totalt blir det sånn midt på treet. Man har kanskje blitt litt bortskjemt som Liverpool-fan de siste årene, fortsetter han.

Liverpool ledet 4–0 ved pause i storkampen mot Manchester United. Ole Gunnar Solskjær og hans lag ble møtt av buing da de gikk til garderoben midtveis.

Nyhetsredaktør i NTB, Sarah Sørheim, er Liverpool-supporter, men fikk ikke sett kampen. Hun skriver i en melding til VG:

«Hei, takk som spør, men jeg fikk ikke sett kampen (som nesten er en sak i seg selv, min lokale fotballpub har ikke råd lenger. Det koster 45000 i mnd å vise PL!) Men til resultatet kan jeg bare si at dette er en STOR dag for oss som elsker Liverpool.»

Også komiker Morten Ramm har et bankende hjerte for Liverpool, men han er mildt sagt lite imponert over Manchester United-spillernes prestasjon i kveld. I en melding skriver han:

«Så den delvis på høyttaler i bil, og på «maccern» i Mosseporten med Bordtenniskameratene på vei hjem fra første serierunde i Larkollhallen. En ting er resultatet, men for en gjeng med idioter Manchester United viste seg å være a, gitt. Skulle jo vært utvist, hele hurven.»

– En svart dag

– Dette er en veldig svart dag for alle som elsker Manchester United, fastslår Arne Scheie, landets kanskje mest kjente Manchester United-fan.

Kampen endte til slutt 5–0 i favør Liverpool, på Manchester Uniteds hjemmebane Old Trafford. United fikk til alt overmål Paul Pogba utvist etter 61 minutter. Da var Liverpool allerede oppe i 5–0.

VG rakk knapt å stille et spørsmål til Scheie før han blåste ut i frustrasjon.

– Forsvarsspillet er jo helt forferdelig hos United. Det er der det begynner. Etter det er det ingenting som fungerer. All ære til Liverpool, som tar vare på det de får servert, men United ... Når man har et United-hjerte, er dette fælt. Også på Old Trafford! sukker Scheie.

Tidligere hoppsjef Jan Erik Aalbu har også et rødt United-hjerte.

«Orket ikke å se på etter 0–3. Det ble norsk fotball på meg», kommenterer Aalbu i en tekstmelding til VG.

Spent på Solskjærs fremtid

– Jeg er spent på hvor lenge Solskjær får overleve, sier Kjetil Jansrud.

Alpinstjernen påpeker at managere sjelden får sitte lenge i så store klubber hvis resultatene uteblir.

– Ole Gunnar har klart å snu negative trender før, så det er mulig han klarer det, men etter en kollektiv hodemist er det gjerne manageren som får svi, sier Jansrud.

Han er usikker på hvilke kandidater Manchester United har å velge blant dersom Solskjær skulle få sparken.

– Fra et sportslig perspektiv er mangel på kontinuitet på managersiden heller ingen løsning. Det kommer an på hvem de har å velge mellom.

Scheie er ikke bare bekymret over resultatet mot Liverpool, men også Uniteds spillemessige prestasjoner. Solskjærs lag ligger åtte poeng etter serielederen etter bare ni runder av Premier League.

– Jeg kan ikke se at det har vært spillemessig gode kamper i år. Det er skremmende. Det har ikke vært slik man skulle ønske. Når de allerede er åtte poeng bak etter så få kamper, og med det programmet de har foran seg, er det veldig vanskelig, konstaterer Scheie.