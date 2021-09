Magnus Carlsen knekte russeren i VM-generalprøve: – Jeg hadde ikke noe imot å torturere ham litt

STAVANGER (VG) Magnus Carlsen (30) og Jan Nepomnjasjtsjij (31) spilte remis i generalprøven før VM i klassisk sjakk. Men den norske verdensmesteren knekte russeren da partiet skulle avgjøres på armageddon.

VM-RIVALER: Magnus Carlsen og Jan Nepomnjasjtsjij spilte mot hverandre i Stavanger fredag.

De møtes i Stavanger under Norway Chess både denne fredagen og neste fredag. Deretter kommer de neppe til å spille mot hverandre før VM-matchen i november/desember.

Det var aldri noen som dem som klarte å tilrive seg noe overtak på brettet i langsjakk-partiet. Carlsen hadde hvitt. Det endte med remis etter 39 trekk.

Dermed skulle vinneren avgjøres i armageddon: Hvit (det vil si Carlsen) måtte vinne, mens Nepomnjasjtsjij hadde svart og kunne klare seg med remis for å vinne.

Men russeren klarte ikke å holde stand da Magnus Carlsen satte inn et angrep og oppnådde en stor fordel. Nepomnjasjtsjij skjønte hvor det bar og skar grimaser. Han ble ydmyket av nordmannen.

– Nå har han tatt et stikk mot «Nepo», som han skal møte i november, fastslår søster Ellen på TV 2-sendingen.

– Jeg følte at jeg hadde ganske gode sjanser. Men som han spiller, har han ingen muligheter. Det var stein tapt for ham, sier Carlsen på sendingen.

– Jeg hadde ikke noe imot å torturere ham litt!

Jan Nepomnjasjtsjij leder 4–1 over Carlsen i innbyrdes oppgjør - med syv remiser. Vi snakker da om klassisk sjakk for de to 1990-modellene.

– Det er interessant hvor mye psykologi som potensielt er på spill i dette partiet, sier Ellen Carlsen på TV 2-sendingen.

Carlsen gikk i skrifteboksen to ganger under langsjakkpartiet. Den første gangen sa han at han følte seg ganske sikker på «dette er første gang jeg spiller berlinersluttspill med hvitt siden VM-matchen mot Anand i 2014. Selv har jeg hatt dårligere resultater med svart, særlig mot Aronian. Nå vil jeg spille som Aronian med hvitt. Jeg prøvde noe nytt for å få ham ut av boka».

Med andre ord: Carlsen ville sjekke om han kunne få Nepomnjasjtsjij i like mye trøbbel som han selv har erfart mot Levon Aronian.

Den andre gangen mente han at Nepomnjasjtsjijs trekk c5 «praktisk sett er en stygg unøyaktighet». På sjakkcomputerne gjorde det imidlertid ikke stort utslag.

Carlsen har dermed remis i langsjakkdelen av alle sine fire partier i Norway Chess - og vunnet samtlige i armageddon.

– Jeg tar med meg at det var et bra armageddon-parti, sier han om fredagens møte med Nepomnjasjtsjij.

Etter å ha klart remis både mot Magnus Carlsen og Jan Nepomnjasjtsjij (men tapt mot begge i armageddon), spilte Aryan Tari (22) fredag mot «forsvarsminister» Sergej Karjakin. Det ble nok en remis mot en toppspiller. Med hvitt måtte Tari vinne armageddon-partiet. Tari var sjanseløs, og Karjakin ble dermed vinner.

– Det høres bedre ut enn det egentlig er. Det er ingen stor bragd å spille remis med hvitt, sier Tari beskjedent om langsjakkpartiet.

Ungareren Richard Rapport har fått en ganske kraftig ledelse i Norway Chess etter at han fredag vant over Alireza Firouzja. Han har 8,5 poeng, mens Carlsen står på 6 poeng på 2. plass.