Krøp opp i ryggen på serielederen etter «annulleringsbonanza»

(Kristiansund - Haugesund 3–2) Haugesunds Sondre Liseth fikk annullert hele tre nettkjenninger før pause i Kristiansund. Lagkamerat Niklas Sandberg så lenge ut til å bli den store helten, men et gulljagende Kristiansund snudde kampen.

Snorre Strand Nilsen ble den store helten da han avgjorde til 3–2 for KBK.

En kamp som inneholdt det aller meste, ble først avgjort da det var spilt 88 minutter. Høyreback Snorre Strand Nilsen dukket opp på bakre stolpe, og sørget for at KBK fortsatt har heng helt i toppen av tabellen.

Kampen var ni minutter gammel da hjemmelaget tok Haugesund-forsvaret på senga. Et innkast, en stuss og en god avslutning fra Sander Kartum sørget for 1–0 og jubel på hjemmetribunene. Hjemmelaget fortsatte å peise på, og var bare en redning på streken fra Benjamin Tidemann unna å doble ledelsen ved Moses Mawa.

Så, etter 22 minutter og helt mot spillets gang, kom utligningen. Men det er ikke først og fremst det fremragende hodestøtet fra midtstopper Tidemann det ble fokusert på. Dansken befant seg nemlig i en tydelig offside i det Kristoffer Velde slo ballen inn i feltet. Dommerteamet, med Marius Hansen Grøtta i spissen, lot derimot scoringen gå.

Da endret kampen karakter.

Fire minutter senere satt ballen i nettet igjen, men denne gang løftet linjemann flagget, og kontroversene fortsatte. Avgjørelsen så meget tvilsom ut, og gjestene ble etter all sannsynlighet snytt for scoring. Og det var ikke siste gang før hvilen Sondre Liseth fikk føle på offsideflaggets vrede. Ikke bare én, men to ganger til satte angrepsspilleren ballen i nettet. Den siste av dem så også noe tvilsom ut.

– Jeg er i alle fall uenig i én av avgjørelsene, også regner jeg med at Liseth selv er uenig i flere, sa kommentator Petter Bø Tosterud hos Discovery+.

– Det er blytungt å ha tre i nettet, også blir alle annullert. Det er marginer imot, sa Liseth til Discovery+ på vei inn i garderoben til pause.

Når spissen mente gjestene hadde hatt marginene imot, så han nok bort fra utligningen til 1–1 signert kaptein Benjamin Tidemann.

Andreomgangen var bare fem minutter gammel da Niklas Sandberg leverte et kremmerhus av de sjeldne. 25-åringen tok med seg ballen inn i banen, før han «curlet» den opp i venstre kryss. Plutselig hadde Haugesund snudd kampen.

Niklas Sandberg sendte Haugesund foran med 2–1.

Gjestene virket lenge å ha kontroll, men da kvarteret gjensto, satte Christian Mikkelsen inn Torgil Gjertsen. Og trønderen trengte bare et lite minutt på banen før han satte ballen i nettet. Innbytteren var raskt frempå da FKH-keeper Egil Selvik måtte gi en retur, og omsatte ballen i mål til 2–2.

Det så ut til å gå mot poengdeling, men Snorre Strand Nilsens scoring sørget for at KBK nå bare er ett fattig poeng bak tabelltoppen. Serieleder Molde spiller søndag.

Torgil Gjertsen jubler sammen med Max Williamsen.

