«Caro» om Ødegaard-kritikken: – Tegn på folk bryr seg igjen

LILLESTRØM (VG) Caroline Graham Hansen (26) mener kritikken mot landslagskaptein Martin Ødegaard (22) etter VM-kvaliken mot Nederland bare viser at folk igjen bryr seg om herrelandslaget i fotball.

PROFIL: Caroline Graham Hansen i aksjon på tirsdagens landslagstrening på Lillestrøm.

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

– Jeg tenker at det er bra at folk engasjerer seg. Det har vært ganske stille rundt det norske herrelandslaget en stund, så at det nå plutselig er masse meninger er jo et tegn på at vi faktisk gjør det bra og at folk bryr seg og har lyst til at vi skal gjøre det bra. Om det kommer noen negative kommentarer så er det ikke alltid så negativt at det skjer, sier «Caro» til VG.

Barcelona-proffen, som er vår største profil på kvinnesiden, er imidlertid rask med å si seg uenig i kritikken som VGTV-ekspert Kjetil Rekdal kom med etter 1–1 mot nederlenderne på Ullevaal Stadion.

– Har vi plass til ham, spurte Rekdal, og antydet at Arsenal-spilleren var for lite involvert.

– Jeg synes det var et rart spørsmål å stille etter den kampen rundt Martins rolle på landslaget. Jeg er ikke enig. Jeg vet ikke om han sa det med glimt i øyet eller seriøst mente det, men jeg synes jo det er litt «harsh» å si fordi jeg syntes Norge fremsto på en veldig god måte i den kampen, sier «Caro» og fullfører resonnementet:

– At det er store forventninger til enkeltspillere er greit, men det var ingen spillere utpå der som du kunne ta på at de ikke løp og «blødde» for drakten. Så får du mål og assist i noen kamper, andre ikke, men jeg synes ikke det er det som skal avgjøre om du spiller en god kamp eller ikke.

– Mindre press

«Caro» er Norges største profil, med tilhørende forventninger. Hun spiller på Barcelona, hun er inne i sitt tiende år på landslaget og det forventes nesten alltid at hun skal levere varene. Og så får hun kritikk når hun ikke lykkes like godt.

– Du må jobbe for det. Skal du fungere selv utpå der så må vi fungere som et lag. Sånn er det for alle spillere. Spiller du på et godt klubblag så er det større sannsynlighet for å du spiller bra på det laget, og sånn er det på landslaget også. Man må bare jobbe hardt og sørge for at du kan gjøre medspillerne dine så gode som mulig slik at du selv kan prestere godt. Til syvende og sist vil det gjøre sannsynligheten størst for at vi også vinner.

For Caroline Graham Hansen innebærer det faktisk mindre press på seg selv. Slik forklarer hun mekanismene.

– Hvis man som individ har lyst til å fungere på banen så må man fungere som lag. Det vet alle, og det vet jeg. Og sånn sett vil jeg si det er mindre press fordi man er avhengig av å hjelpe de rundt seg for selv å fungere.

Møter Armenia

– Og når det kommer til en som Martin Ødegaard så må det være plass til ham på et norsk landslag?

– Ja, så lenge han presterer og spiller godt slik han har gjort i de siste kampene så er det ingen grunn til at han ikke skal være utpå der. Jeg tror ikke Ståle (Solbakken, landslagstrener) bryr seg så mye om hva som menes.

– Er det trist at han er ferdig i spansk fotball eller synes du det er digg at Ødegaard er tilbake i Premier League?

– Jeg ønsker bare at Martin skal ha det gøy, og jeg håper han har det gøy der han er, at han er i en klubb hvor han føler at han kan spille fotball og utvikle seg. Vi har korte karrierer og jeg ønsker han bare alt godt. Om det er i Spania eller England spiller ingen rolle, det viktigste er at han har det gøy selv, sier Graham Hansen.

Torsdag spiller hun sin 88. landskamp for kvinnenes A-landslag når Armenia er motstander i VM-kvalifiseringen på Ullevaal Stadion.