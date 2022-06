Elisabeth (35) kan VM-debutere som «veteran»

Snart 36 år gamle Elisabeth Slettum kunne deltatt i veteran-VM i Finland neste uke. I stedet vil 200 meterspesialisten etter alt å dømme stå på startstreken i friidretts-VM i USA i midten av juli – som mesterskapsdebutant for Norge.

VM-DEBUT I SIKTE: Elisabeth Slettum (35) satte personlig rekord på 200 meter under Bisletts Diamond League-stevne forrige uke.

– Det ville være fantastisk gøy hvis det skulle gå. Jeg håper det går, sier Elisabeth Slettum.

Hun fyller 36 år 31. august. I friidrett kan man konkurrere i veteranklassen etter fylte 35. Sist torsdag satte Elisabeth Slettum personlig rekord på 200 meter under Bisletts Diamond League-stevne med tiden 23,32 – syv hundredeler under hennes forrige «pers», 21 hundredeler bak Line Klosters norske rekord.

I januar satte Elisabeth Slettum norsk rekord innendørs med 23,39. Da hyllet Karsten Warholm henne slik på Twitter:

– Elisabeth er et stort forbilde, sier sportssjef Erlend Slokvik i Norges friidrettsforbund.

Han begrunner det med at hun viser at du kan lykkes hvis du holder på lenge.

– Du må ikke ha vært barnestjerne, tilføyer han.

Slokvik mener hun er en god lagbygger, «viktig for teamet» Norge og at hun har vært det for Karsten Warholm. Elisabeth Slettum har sammen med Amalie Iuel i mange år trent under Leif Olav Alnes i «Team Warholm».

Nå kan Alnes i likhet med Slokvik nesten ikke styre sin begeistring med tanke på at hun etter friidretts-NM i Stjørdal kommende helg kan bli tatt ut i Norges VM-tropp for første gang.

– Jeg sitter og følger med på rankingen. Jeg tror jeg vil rykke ganske bra opp med Bislett-persen, sier Elisabeth Slettum tirsdag kveld.

Hun hadde definitivt rett: Slettums ferske personlige rekord sørget for at hun hoppet til 49. plass på rankingen natt til onsdag, og nå er godt innenfor topp 56 – som får plass i VM 15.-24. juli.

Og med gode løp i NM lørdag og søndag - før kvalifiseringsfristen løper ut søndag 26. juni - da ...

NORSK REKORD: Elisabeth Slettum (f.v.), Line Kloster (32), Amalie Iuel (28) og Lakeri Ertzgaard (20) satte norsk rekord på 4x400 stafett under Bisletts Diamond League-stevne forrige torsdag.

– Jeg vil vente til mandag før jeg jubler, understreker hun.

Elisabeth Slettum forteller at hun har hatt Leif Olav Alnes som trener siden hun flyttet til Oslo i 2008.

– Det har vært 14 år med Leif Olav, slår hun nærmest undrende fast.

I 2013 begynte hun å satse på sprintløpingen på heltid. På spørsmål om hvorfor hun først nå, som faktisk «veteran», er blitt skikkelig god, svarer Elisabeth Slettum at hun de siste fem årene har hatt «veldig» kontinuitet i treningen.

– Og hvorfor skulle det ikke gå an? Jeg har aldri vært så sprek og godt trent som nå, spør og forklarer hun med hensyn til tilbakevendende «når du er så gammel?»

– Ingen avbrudd. Og et skikkelig bra opplegg. Det kan man trygt si. Samt at kroppen begynner å venne seg til mengdene, sier hun.

SAMME LAG: Elisabeth Slettum (fra venstre), Amalie Iuel og Karsten Warholm har trent sammen i en årrekke. Her fra en økt i Vallhall i Oslo i november for snart fire år siden.

«Opplegget» og «mengdene» er det og de som gjelder i «Team Warholm» og for de daglige øktene i Vallhall, på Bislett og Olympiatoppens toppidrettssenter i Oslo.

– Vi kommer etter frokost, og så er det hjem i kveldinga, sier Elisabeth Slettum.

Ps! Verdens beste kvinnelige sprinter for øyeblikket, Shelly-Ann Fraser-Pryce (35), er fire måneder yngre enn Elisabeth Slettum. Jamaicaneren har sesongens beste tid på 100 meter med 10,67 - 13 år etter at hun vant sitt første VM-gull i Berlin i 2009 (14 år etter hennes første OL-gull).

NUMMER ÉN: Shelly-Ann Fraser-Pryce vant 100-meteren under Paris Diamond League-stevne sist lørdag.