NHF vil fortsatt ikke dele Berge med Kolstad: – Synd

Det kom ingen avklaring på Christian Berges fremtid fra helgens styremøte i Norges Håndballforbund. Kolstad vil gjerne dele treneren med forbundet, men NHF sier fortsatt nei. Nå vil den hardtsatsende klubben gå i dialog med Berge.

USIKKER FREMTID: Norges Håndballforbund har ikke kommet med noen avklaring om Christian Berge fortsetter som landslagssjef.

Publisert Publisert Nå nettopp

Håndballpresidenten benekter at håndballforbundet på ny vurderer muligheten for at Berge kan ha en delt rolle mellom NHF og Kolstad.

– Nei. Det er det samme som tidligere, svarer Kåre Geir Lio til VG.

Presidenten var i fjor høst klar på at Berge har heltidsjobb i Norges Håndballforbund og må forholde seg bare til den. Som landslagssjef har han ansvar for hele landslagsvirksomheten på herresiden.

– Vi synes det er synd. Det ville vært en unik mulighet for Kolstad, men også for landslaget. Vi tror de synergiene en ville fått av en slik delt løsning ville ha løftet både landslaget og klubbhåndballen. Så får vi se om Christian fullfører kontrakten med håndballforbundet eller ikke, sier Jostein Sivertsen i Kolstad.

– Hva gjør dere i forhold til Berge nå?

– Vi vil gå i dialog med Christian for å få vite hvor han står, rett og slett. Ballen ligger hos ham om håndballforbundet fortsatt ikke vil ha en delt løsning. Han har svaret på «gåten», svarer klubbens daglige leder.

Sivertsen benekter at det aktuelt å hente inn en annen trener til Kolstads storsatsing om Berge skulle fortsette som landslagssjef til NHF-kontraktens utløp i 2025. Stian Gomo og Erlend Sagosen trener klubben som de neste to årene har skrevet kontrakter med en hel rekke norske og islandske landslagsspillere. Sander Sagosen får superlønn for å vende hjem til Trondheim i 2023.

Kåre Geir Lio krevde for tre uker siden et klart svar fra Berge innen denne helgen. Nå vil styrelederen ikke si noe mer om hva Christian Berge har kommet frem til.

– Det er dialog og noen pågående prosesser som må gjennomføres. Det er det jeg vil svare på det, sier Lio. Han lover at saken snart skal avklares.

– Det er en del dialog og omkringliggende prosesser som gjøres. Det er ikke noe dramatikk i det, men i sånn sammenhenger er det ting vi må gjøre i rett rekkefølge og ryddig og ordentlig, sier Lio.

Forbundet har et klart mål om herrelandslaget skal kjempe om medaljer i alle mesterskap. Etter to VM-sølv og en EM-bronse klarte ikke Christian Berges mannskap hovedmålet i sist VM, OL og EM. I januar ble de nummer fem i EM og er med det kvalifisert for VM-sluttspillet Sverige og Polen i 2023.

Christian Berge har ikke svart på VGs henvendelse i denne saken.