209 dager – 20 gull: Nå er Norge verdens beste olympiske nasjon

Therese Johaug paraderte inn til Norges OL-gull nummer 20 i løpet av bare 209 dager. Gullrushet i sommer-OL i Tokyo og vinter-OL i Beijing gjør Norge til verdens beste olympiske nasjon i forhold til folketallet.

SUPERNASJON: Therese Johaug avsluttet OL på en fantastisk måte for Norge.

Publisert Publisert Nå nettopp

Idrettsnasjonen Norge har aldri opplevd slik suksess i løpet av bare et halvt år. Det går en linje av gull fra 27. juli til 20. februar. Fra Kristian Blummenfelts seier i triatlon i Japan til Therese Johaugs triumf på tremila søndag morgen.

Norge har aldri tidligere opplevd 20 OL-gull på så kort tid som 209 dager.

VG har delt antall OL-gull sommer og vinter på antall innbyggere i alle nasjoner med mer enn 10 OL-gull i Tokyo og Beijing. På den listen topper Norge (20 gull – 5,4 millioner), foran Sverige (11 gull – 10,4 millioner) og Nederland (18 gull – 17,4 millioner innbyggere).

Både USA og Kina har vunnet 47 gull i sommer- og vinter-OL, men havner langt bak når deres mye større folketall tas i betraktning.

Therese Johaug serverte svenskene et aldri så lite stikk etter at OL-gull nummer tre var sikret. Johaug fikk tidlig i OL et spørsmål fra en svensk journalist om medaljestatistikken som Sverige da ledet. Hun svarte at «vi får telle opp til slutt».

– Den som ler sist, ler best. Jeg tror de svenskene må passe på hva de sier. For vi kan slå hardt tilbake igjen, sier Johaug smilende til Discovery.

Fakta VGs utregning Vi har delt antall OL-gull i Tokyo (2021) og Beijing (2022) på antall innbyggere i hver nasjon. Norge 20 (5,4 millioner) – 3,70 gull per million innbygger Sverige 11 (10,4 millioner) – 1,10 Nederland 18 (17,4 millioner) – 1,03 Australia 18 (25,7 millioner) – 0,70 Storbritannia 23 (66,2 millioner) – 0,35 Canada 11 (38,0 millioner) – 0,29 Tyskland 22 (83,2 millioner) – 0,26 Japan 30 (125,8 millioner) – 0,24 Frankrike 15 (67,4 millioner) – 0,22 Italia 12 (59,6 millioner) – 0,20 ROC 26 (144,1 millioner) – 0,18 USA 47 (329,5 millioner) – 0,14 Kina 47 (1402 millioner) – 0,03 For land med mindre enn ti gull, finner vi blant andre Bermuda. Øynasjonen tok sitt første gull da Flora Duffy vant triatlon for kvinner i Tokyo, og med like i underkant av 64 000 innbyggere, har de 15,6 gull per million innbygger. Les mer

Med åtte medaljer – gull til Karsten Warholm, Jakob Ingebrigtsen, Kristian Blummenfelt og Anders Mol/Christian Sørum – oppfylte Olympiatoppen målet sitt i sommer-OL.

Norge hadde et mål om 32 medaljer i Kina. Med Johaugs gull og alpinistenes avsluttende bronse i lagkonkurransen endte det på totalt 37 medaljer – inkludert 16 gull som er rekord for et vinter-OL.

Norge vant medaljestatistikken for 10. gang. Det er første gang i historien nordmennene ligger øverst for tredje gang på rad i vinter-OL. Norge toppet også i Pyeongchang 2018 (14 gull) og Sotsji 2014 (11 gull).

– Vi klarer å kombinere prestasjonsnivå på helt himmelsk nivå med idrettsgleden. Det er et jeg ekstra stolt av, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø til NRK etter å ha sett Therese Johaug gå gråtende i mål med flagget i hånden.

Norges beste medaljeutøvere i Beijing-OL

1. Johannes Thingnes Bø – 4 gull og 1 bronse.

2. Marte Olsbu Røiseland – 3 gull og 2 bronse.

3. Therese Johaug – 3 gull.

4. Johannes Høsflot Klæbo – 2 gull, 1 sølv og 1 bronse.

5. Tarjei Bø – 2 gull, 1 sølv og 1 bronse.

5. Jørgen Graabak – 2 gull og 1 sølv.

7. Tiril Eckhoff – 1 gull, 1 sølv og 1 bronse.

8. Jens Lurås Oftebro – 1 gull og 1 sølv.

9. Hallgeir Engebråten – 1 gull og 1 bronse.

9. Vetle Sjåstad Christiansen – 1 gull og 1 bronse.

Toppidrettssjefen er spesielt fornøyd med skiskytternes 14 medaljer. Men Norge har tatt medaljer i alle ni grener med norske deltagere.

– En fantastisk tropp med flotte utøvere med et støtte- og ledelsesapparat som er bare unikt i verden. Sammen klarer vi å lage et fellesskap og et samhold som er rørende å være en del av hver eneste dag. Det tror jeg er en av grunnene til at Norge holder trøkket ut hele lekene, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø til NRK.

Men Norge har også mistet klare medaljesjanser på grunn av pandemien. Storfavoritten Jarl Magnus Riiber måtte stå over det første individuelle rennet og gikk feil i det andre. Langrennsløperne Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå kom aldri til Kina, mens Simen Hegstad Krüger rakk OL så vidt etter coronasykdom og tok bronse på «femmila.

– Langrenn har hatt litt stang ut, men har fantastiske utøvere på topp, mener Øvrebø.

Toppidrettssjefen er klar på at alt ikke har vært perfekt. Therese Johaug har gjennom mange år trent i høyden, Johannes Høsflot Klæbo har hatt suksess med sin nye høydesatsing, men mange av langrennsløperne har ikke fått ut sitt beste på 1700 meters høyde i Zhangijakou.

I evalueringen kommer spørsmålene fra Olympiatoppen varsler Øvrebø.

– Ja, selvfølgelig. Vi spør alltid om viktige prestasjonsfaktorer. Det er en del av diskusjonen hele tiden, sier toppidrettssjefen til NRK Sport på radio.