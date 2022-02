Rekord-Johaug gråtende i mål: Tok storeslem i sitt siste OL-renn

ZHANGIJAKOU (VG) Therese Johaug tok sitt tredje gull, ble OL-dronningen av langrenn og fullførte sin enorme maktdemonstrasjon i sin aller siste olympiske konkurranse. Hun gikk gråtende i mål på 30 km.

GULL NUMMER TRE: Therese Johaug vant som hun ville og kunne paradere inn med det norske flagget.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Hun gikk smilende mot mål i den knallharde vinden. Så fikk hun det norske flagget i hånden. Mot målstreken kom gledestårene. Hun ventet i padocken og tok imot kineseren på sisteplass, Dinigeer Yilamujiang, 24 minutter etter henne.

– En unik utøver som har gjort et unikt mesterskap, sier NRK-kommentator Jann Post.

Johaug slo sølvvinner Jessie Diggins med ett minutt og 43 sekunder. Mens Kerttu Niskanen sikret bronse for Finland etter at svenske Ebba Andersson hadde ligget på 3. plass i nesten hele løpet. Hun havnet helt nede på 8. plass.

Johaug tok Norges 16. gull og 37. medalje. Det er ny gullrekord for vinter-OL.

– Et eventyr, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø om Johaug.

– OL har summa summarum vært helt fantastisk. Men det har ikke kommet av seg selv, sier Øvrebø. Norges mål var 32 medaljer.

Marja-Liisa Hämäläinen – nå Kirvesniemi – er den eneste kvinnelige langrennsløperen som tidligere har vunnet tre individuelle gull i et og samme OL. Finnen dominerte Sarajevo-OL i 1984.

Therese Johaug har tatt den totale storeslem i mesterskap i distanserenn de siste tre sesongene.

– Hun er råsterk den jenta der, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

VENTET: Therese Johaug ventet i paddocken og tok mot siste jente i mål. Dinigeer Yilamujiang ble nummer 60.

33-åringen har nemlig vunnet alle distansegullene individuelt siden hun kom tilbake etter utestengelsen: Tre ganger gull på 10 km, skiathlon og tremil i Seefeld-VM, Oberstdorf-VM og Beijing-OL.

– Hun har innfridd alle forventninger, sier Discovery-ekspert Trond Nystad. Han mener det ikke er noen selvfølge å takle favorittstempelet og sammenligner Johaug med Mikaela Shiffrin. Den amerikanske alpinstjernen kommer hjem fra Kina uten en eneste medalje.

Therese Johaug gikk ut som et uvær i 14 iskalde grader og sterk vind. Forholdene var like ufyselige som nordøsterdølen var sterk.

Allerede etter fem minutter sprengte Johaug feltet en lang motbakke. Hun kvittet hun seg med 59 av 64 konkurrenter. Før midtveis på den første av fire runder hang bare Ebba Andersson, Jessie Diggins og Delphine Claudel med.

FEIRER: Johaug beholdt det norske flagget etter målgang.

Ut på runde to ble den franske jenta lagt tilbake i snøføyken. Rett etterpå fikk Ebba Andersson trøbbel rett etter en drikkestasjon. Diggins havnet umiddelbart i problemer.

Johaug åpnet luken til gull. Avstanden til amerikaneren var 27 sekunder halvveis mens Ebba Andersson og resten av feltet allerede da lå over minuttet bak.

Resten av det norske laget – Ragnhild Haga og tvillingene Lotta og Tiril Udnes Weng lå allerede mer enn tre minutter bak. Til slutt endte søstrene i et spurtoppgjør. Tiril ble nummer 14 og Lotta nummer 15 – begge 6,45 bak Johaug. Ragnhild Haga ble nummer 27 hele 7,45 etter den suverene gullvinneren.

– Det har vært livet mitt i femten år. Jeg har deltatt i tre OL, og jeg vet at det ikke blir flere OL for min del. Det er klart det er litt trist å tenke på. Det er siste gang man får oppleve dette. Det er en spesiell atmosfære og stemning i et OL, som du ikke får i et VM. Det er rart, men samtidig så nyter jeg hvert sekund her, sa Johaug før rennet.

OVER STREKEN: Therese Johaug setter punktum for sin olympiske karriere.

Og det så faktisk ut som hun koste seg i de knalltøffe forholdene. Løypen var ikke forkortet som for herrene lørdag. De mest vindutsatte delene av OL-løypene var inkludert for kvinnene.

– Selv for Therese er dette ganske friskt, sier Torgeir Bjørn.

Johaug gikk med to luer, buff og med tape i ansiktet. Hun vekslet mellom teknikkene og holdt ekspressfart opp de lengste bakkene.

Og avsluttet OL med sitt gull nummer 18 i internasjonale mesterskap. Til sammen har Therese Johaug tok sin medalje nummer 25 siden hun slo gjennom med VM-bronse i Sapporo for 15 år siden.