Opplysninger til VG: Mot Bodø/Glimt-overgang og rekordsum for Patrick Berg

Patrick Berg (24) ligger an til å bli kjøpt tilbake til Bodø/Glimt fra franske Lens – og kommer isåfall hjem på en langtidskontrakt med Glimt.

LANDSLAGSMANN: Patrick Berg i aksjon for Norge mot Tyrkia i Istanbul i fjor høst.

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Avisa Nordland var først til å melde om at Berg nærmer seg Glimt-retur mandag ettermiddag, og etter det VG får opplyst, virker det som at det går i orden for en retur til Aspmyra for midtbanespilleren:

For det som etter all sannsynlighet blir ny norsk overgangsrekord tar Berg på seg den helgule drakten igjen. Det skal snakk om en så lang kontrakt som fem år: Til sommeren 2027.

VG meldte søndag kveld at Bodø/Glimt vurderer å hente tilbake Marius Lode, Fredrik Bjørkan og Berg, som alle er på flyttefot før overgangsvinduet stenger idet august blir til september.

Bjørkan skal ifølge rapportene være nær å lånes ut til Feyenoord i Nederland etter et heller mislykket første halvår i tyske Hertha Berlin, mens Lode er fristilt fra sin gamle klubb Schalke. Midtstopperen har tilbud både fra Bodø/Glimt og nederlandske Groningen.

Patrick Berg må derimot kjøpes ut av kontrakten med franske Lens. Ligue 1-klubben kjøpte landslagsspilleren for over 40 millioner kroner (4,4 millioner euro) i januar etter to råsterke sesonger og like mange seriegull for Bodø/Glimt.

Nylig betalte nordlandsklubben 26 millioner kroner for danske Albert Grønbæk. Etter det VG forstår, blir Patrick Berg dyrere.

24-åringen delte tidligere i sommer nyheten om at han venter barn med samboer Rikke Nielsen. Det betyr en ny generasjon i det som tradisjonelt har vært Norges beste fotballfamilie: Patricks far Ørjan var dominant i Rosenborgs storhetstid rundt årtusenskiftet, mens bestefar Harald «Dutte» Berg regnes som en av de beste spillerne i Norge gjennom tidene. Onklene Runar og Arild har også legendestatus i Bodø/Glimt.

Landslagssjef Ståle Solbakken kommenterer Bergs mulige klubbytte slik:

– Senest i går hadde jeg en lang samtale med Patrick. Han får jo spilt i Europa League om han velger Glimt, så kan det gå bra, det. Han er avhengig av regelmessig spilletid, og kanskje enda mer enn mange andre, fordi han er en spiller som holder spillet i gang, vurderer Solbakken overfor VG.

Publisert Publisert: 29. august 2022 12:49 Oppdatert: 29. august 2022 13:32