VIF innrømmer kunstgress-skepsis foran Strandberg-retur

VALLE (VG) Tidvis skadeplagede Stefan Strandberg (32) har gjort kunstgress-research før Norge-returen, men Dag-Eilev Fagermo innrømmer at det er en viss «gambling» å sende sin nye stopperkjempe ut på enkelte bortebaner i Eliteserien.



TILBAKE PÅ OSLO ØST: Stefan Strandberg vender tilbake til Vålerenga etter ti år.

– Det er et godt spørsmål, et spørsmål vi må ta med i vurderingen. Jeg tror ikke Stefan spiller alle 30 kamper i året, men vi skal være forsiktige og passe på ham, sier Fagermo til VG på spørsmål om han tror Strandberg vil fungere på alle de norske kunstgressbanene de besøker gjennom sesongen.

Skadehistorikken har vært et tilbakevendende tema for landslagsstopperen, som tirsdag ble klar for Vålerenga.

Mellom 2017 og 2019 spilte han ingen offisielle fotballkamper og ble operert seks ganger i akilleshælen, i tre ulike land. Han har selv sagt han var nær ved å legge opp.

Og selv om Strandberg selv maner til tålmodighet om egen toppform etter en sesong med lite spilletid utenom for landslaget, er Fagermo optimist på sikt.

– Med det apparatet vi har, hvordan vi trener og passer på ham, og at han han passer på seg selv, har jeg troen på at vi skal få mye ut av Stefan, sier Vålerenga-sjefen – og legger til at «han hadde ikke fått kontrakt om han ikke gikk gjennom en grundig medisinsk test».

Landslagsstopperen har hatt naturgress som hoveddekke gjennom så å si hele sin karriere.

– Det er klart det har vært en del av pakken, det har det absolutt, men kunstgress er annerledes enn da jeg var i Norge sist. Det har utviklet seg en del. Jeg er fra den generasjonen som liker gress best, jeg tror de fleste spillere ønsker det, sier Strandberg til VG kort tid etter at han ble presentert som Vålerenga-spiller.

Selv om han nå får kunstgressdekke på sin nye hjemmebane Intility, tror han ikke dét vil forverre skadehistorikken hans.

– Det ble forsket litt på kunstgress kontra gress og skadehistorikken, og jeg tror ikke den biten skal ha så mye å si. Jeg har hørt mye om kunstgressbaner rundt om i Norge, men den her (Intility) skal være bra. Og de har sagt det er helt annerledes nå enn da jeg var her sist, sier Strandberg, og viser med sistnevnte poeng til den generell kunstgresskvaliteten i landet.

I 2010 fant John Bjørneboe med flere at det ikke var en signifikant forskjell i skadefrekvens mellom naturgress og tredje generasjon kunstgress. Det samme fant Jan Ekstrand med flere i 2011. Et litteratursammendrag fra Sports Field Management Association viser at også nyere forskning har samme resultater.

