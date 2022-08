Haaland scoret to mål i Premier League-debuten - med familien på tribunen

LONDON STADIUM (VG) (West Ham-Manchester City 0–2, kampen pågår) Erling Braut Haaland (22) sendte først Manchester City i ledelsen på straffespark. Deretter sikret nordmannen sitt nye lag tre poeng med en iskald scoring alene med keeper.

På tribunen på massive London Stadium sang Manchester City-supporterne for Alfie Haaland, som er til stede med kona Anita Haaland Strømsvold, døtrene Sofia og Nora - samt «onkel» Ivar Eggja.

21. juli for 22 år siden kom Erling Braut Haaland til verden. Under en måned senere debuterte pappa Alfie for Manchester City i Premier League, laget han tidvis også bar kapteinsbåndet for. Søndag kveld var han vitne til at sønnen skrev ytterligere Haaland-historie for klubben med to mål før han mottok stående applaus fra fansen og en takk av trener Pep Guardiola da han ble byttet ut.

Haalands prestasjon i Premier League-debuten vil for alltid huskes med begeistring. Det digitale kampuret tikket mot 34 minutter idet 60.000 tilskuere så fenomenet fra Jæren rykke inn bak West Hams forsvarslinje. Det samme fikk lagkamerat Ilkay Gundogän med seg, og spilte Haaland hurtig.

Nordmannen distanserte West Ham-stopper Ben Johnson umiddelbart, før han fikk foten på ballen før Alphonse Areola. West Ham-keeperen traff i stedet Haalands venstre bein, og dommer Michael Oliver blåste for straffespark.

HER BLIR HAN FELT: Alphonse Areola kom altfor sent inn i denne duellen med Haaland i første omgang.

Den norske jærbuen løp direkte mot ballen, tok den i hendene og viste hele arenaen at han skulle ta seg av forsøket fra 11-meteren. Med millioner av seere verden rundt viste Haaland klasse ved å plassere ballen nådeløst i det venstre hjørnet, mens Areola kikket fortapt mot nettmaskene mens han selv var på vei til motsatt side.

– Dette vil ryste andre i Premier League. Det kan bli en vanlig feiring å se gjennom sesongen, sier Sky Sports-ekspert Gary Neville, som er imponert over råskapen Haaland viste da han skaffet straffesparket.

Etter en uke med en viss kritikk for den målløse opptredenen mot Liverpool i forrige søndags Community Shield-finale, stilnet Haaland eventuelle skeptikere på mest mulig effektivt vis. Pappa Alfie Haaland er selv til stede på London Stadium blant Manchester City-supporterne og fikk se sønnen ikle seg den samme drakten han selv brukte fra 2000 til 2002.

I pausen var han lettet, stolt og glad.

– Han kjenner nok litt på det. Han har litt høye skuldre selv, men gledet seg til kampen i dag. Han var superklar, sier Haaland senior i et intervju på indre bane med Viaplay.

– De første ukene har vært fantastiske. Det er mye skriverier og mye press, men han takler det bra og vi gjør det på vår måte. For gutten var det bra at han fikk den gode starten. Alt rundt kampen bygde seg så fint opp. Det er en stor stadion, mye folk, flott vær og kjempestemning. Det er den første Premier League-kampen. Da han får den starten, er det fantastisk.

22-åringens scoring sendte Manchester City i ledelsen i en omgang hvor laget dominerte det meste ute på det grønne gressteppet. Etter nettkjenningen satte Pep Guardiolas nye spydspiss seg ned inne i West Hams 16-meter og dro frem den etter hvert kjente «meditasjonsfeiringen» – mens lagkameratene kom løpende glisende mot ham.

Etter å ha blitt omfavnet av Jack Grealish, Kevin De Bruyne og resten av City-laget, reiste Haaland seg opp og hysjet på West Ham-fansen etter 34 minutter med rop fra tribunene.

– Dette er det første målet av mange for Haaland. Han vant straffesparket på grunn av bevegelsene hans og den gnistrende farten, uttalte Gary Lineker på Twitter.

Det fikk den tidligere engelske landslagsspissen raskt rett i. For 20 minutter ut i andre omgang avgjorde Haaland matchen med et nydelig timet løp i bakrom. Etter en perfekt vektet pasning av Kevin De Bruyne avsluttet spissen nok en gang ned i det venstre hjørnet.

Haaland har dermed laget mål i nok en debut. Tidligere i karrieren har nordmannen scoret hat trick i blant annet sin første Champions League-match for RB Salzburg, vartet opp med et hat trick for Borussia Dortmund i Bundesliga-debuten, scoret i sin første Manchester City-match i treningskampen mot Bayern München i USA for to uker siden og nå puttet to i den allerede sensasjonelle karrierens første Premier League-opptreden.

