Bildene av Italia-kapteinen vekker oppsikt: – Jeg elsker Chiellini

(Italia - Spania 1–1, 4–2 etter straffer) Italia-kapteinen Giorgio Chiellini vant både myntkastet og den psykologiske kampen med Spania-kaptein Jordi Alba før straffesparkkonkurransen.

Den beinharde midtstopperen smilte og lo, pekte og gestikulerte hvor straffene skulle tas, og fikk også viljen sin da italienerne fikk skyte først. Det er statistisk sett en fordel å skyte først i straffesparkkonkurranser.

Chiellinis krumspring falt åpenbart ikke i smak hos den spanske venstrebacken Jordi Alba, men hendelsen så ut til å gå hjem hos folket som satt hjemme og tittet på TV-skjermene.

– Det der var litt morsomt. Se på Chiellini og Alba. Nå håper jeg Italia vinner. Så jævla bitter kan man ikke være, mente Joacim Jonsson i VGTVs studio.

Det oppsto litt diskusjoner rundt myntkastet. Mens Chiellini utstrålte selvtillit og humør, virket Alba noe snurt. Chiellini delte også ut en vennlig lusing til sin spanske motstander.

– Rødt kort på Chiellini for å slå Alba vel, skriver Leeds-back og England-fan Luke Ayling humoristisk, med emneknaggen #ItsComingHome.

– Jeg elsker Chiellini, skriver den tidligere Premier League-spilleren David Meyler.

I Spania er oppfatningen en litt annen. Ifølge den spanske COPE-journalisten Arancha Rodríguez ble Alba kalt en løgner av den italienske kapteinen.

I det spanske TV-programmet El Chiringuito sier de at opptrinnet var «ydmykende», mens italienske journalister var i den andre enden av skalaen i sine reaksjoner på Chiellinis oppførsel.

– Italia ler og har det gøy mens alle andre kaldsvetter. Jeg tror ikke jeg noensinne har elsket Giorgio Chiellini så mye som i de tjue sekundene med psykisk vold mot Jordi Alba før straffene, skriver den italienske Sky-journalisten Giuseppe Pastore.

Det er usikkert hva som skjer med Giorgio Chiellinis videre karriere. Han har fortsatt ikke signert ny kontrakt med Juventus, og har også hintet om at han kan legge skoene på hylla.

Det virker imidlertid mer eller mindre sikkert at dette er Chiellinis siste internasjonale mesterskap.

Dermed kan EM-finalen på Wembley bli hans aller siste landskamp for Italia. Manuel Locatelli bommet på Italias første straffe, men Dani Olmo og Álvaro Morata bommet for Spania. Dermed kunne Jorginho trille inn den avgjørende straffen for Italia.

Dermed skal italienerne møte Danmark eller England i finalen på Wembley søndag.