Lionel Messi forlater Barcelona: – Det var en bombe

FC Barcelona bekrefter at klubblegenden Lionel Messi (34) ikke er blitt enig med katalanerne om en ny kontrakt og forlater klubben han har spilt for hele sin voksne karriere.

Det skriver de på sine hjemmesider.

– Vi snakker om det som mange mener er verdens beste spiller gjennom tidende som ikke fortsetter i klubben han har vært i gjennom hele sin karriere. Også skjer det mot begges vilje, både Messi og Barcelona, sier La Liga-ekspert Petter Veland.

Veland synes det først og fremst er trist at Messis Barcelona-karriere avsluttes på denne måten.

– Det er jævlig, jævlig trist. Han har alene båret Barcelona de siste årene, helt siden Xavi og Iniesta forsvant. Dette skjer på bakgrunn av det økonomiske regelverket og strukturen i La Liga. Det er det som setter en stopper for at Messi ikke kan forsette der. Men dette kan Barcelona skylde seg selv for, det at de har havnet ut i dette økonomiske uføret, sier Veland.

«Mer enn en spiller»

Klubben skriver at de i utgangspunktet var enige med spilleren, slik flere medier tidligere har nevnt. Kontrakten ble imidlertid ikke undertegnet grunnet «økonomiske og strukturelle hindringer».

- Det var en bombe. Den nyheten som kommer her er overraskende. En æra er over. Det vil bli spennende å se om han har noe i ermet, som medfører at han har en ny klubb i morgen. Han har kanskje ikke vært så bra nå mot slutten. Men du verden for et lag Barcelona har vært, og for en spiller Messi har vært for Barcelona. Og han er vel et par år yngre enn Cristiano Ronaldo, sier kommentatorlegenden Arne Scheie.

Forrige sommer var det også store spekulasjoner rundt hvorvidt 34-åringen fortsetter i klubben. Da endte han med å bli, og var trolig en utslagsgivende grunn til at president Josep Maria Bartomeu måtte tre til side i det påfølgende valget, våren etter.

– Han har hatt en image som en blyg og beskjeden gutt, så går han ut og kritiserer klubben. Han må ha litt av æren for å ha veltet Bartomeu-regimet - styret som har skapt alle problemene, sier talsperson for den norske supporterklubben til FC Barcelona, Tobias Storuste Dale.

Begge er trist

Klubben skriver videre at de «helhjertet takker spilleren for sine bidrag til klubben» og ønsker ham lykke til i veien videre.

– Møtt med denne situasjonen, vil ikke Lionel Messi fortsette i FC Barcelona. Begge parter er svært lei seg for at ønskene ikke kunne møtes, skriver Barcelona i meldingen.

Messi har spilt i klubben hele sin profesjonelle karriere og kom til Katalonia som 13-åring, rett fra Argentina og Newell’s Old Boys. Han er blitt kåret til verdens beste spiller hele seks ganger i de blårøde draktfargene, vunnet Champions League fire ganger og regnes blant tidenes aller beste fotballspillere.

Argentinerens kontrakt gikk ut 31. juli. Hvor Messi spiller kommende sesong er foreløpig ikke kjent.

– Om han ønsker seg hjem til Argentina eller om han ønsker å fortsette i Europa, gjenstår å se. Han har lyst til å spille mer fotball, blant annet er det et VM om halvannet år. Hvis han fortsetter i Europa, så vil han nok gå til en klubb hvor han kan vinne trofeer. Da er det nok Manchester City eller PSG som utkrystalliserer seg, både økonomisk og sportslig. Jeg håper virkelig vi få fortsette å se ham flere ganger i uken for en europeisk klubb, sier Veland.

Lionel Messi er den mestscorende enkeltspilleren for noen klubb og debuterte for Barcelona i oktober 2004. Det endte med 778 kamper, 672 mål og 305 målgivende pasninger.

– Dette er en enorm smell på alle mulige måter, både for merkevaren og rent sportslig. Real Madrid gikk gjennom noe av det samme da de mistet Cristiano Ronaldo. Mange tenkte «hva skjer nå?» da han gikk til Juventus. Likevel tok det bare et par år før de vant La Liga igjen. Så det er ikke slik at Barcelona nå forsvinner og kommer til å slite med å kvalifisere seg for Champions League, for det kommer de ikke til å gjøre, det skjer ikke, sier Veland om hvilken betydning dette har for klubben.

