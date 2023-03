Lineker etter kritikken: – Jeg har aldri følt sånn kjærlighet og støtte

BBC har varslet en alvorsprat med Gary Lineker (62) etter kritiske meldinger om den britiske asylpolitikken. Fotballegenden står fast på sitt.

BBC skal snakke med Gary Lineker etter at den tidligere fotballspilleren reagerte på nytt asyl-reglement. Foto: Christoph Meyer, DPA / NTB

Den britiske regjeringen har lansert justeringer på den britiske asylpolitikken. Forslaget innebærer at innenriksdepartementet får en «plikt til å avvise» alle som kommer uten lovlig innreise. Dette prinsippet er ment å trumfe retten til å søke asyl.

– Dette er bare en umåtelig grusom politikk rettet mot de mest sårbare menneskene i verden, skrev Gary Lineker på Twitter nylig.

Han la til at språket regjeringen bruker ikke er «ulikt det som ble brukt i Tyskland på 30-tallet». Det fikk mange til å reagere mot ham. Fotball- og TV-profilen står imidlertid på sitt.

Nå forteller 62-åringen at støtteerklæringene også har vært mange.

Takker alle

– Jeg har aldri opplevd slik kjærlighet og støtte i hele mitt liv som jeg har fått denne morgenen (med unntak av målene for England i VM, muligens), skriver Lineker på Twitter onsdag.

– Jeg vil takke alle og enhver. Det betyr mye. Jeg kommer til å fortsette å prøve å snakke til støtte for de stakkars sjelene som ikke har noe valg. Takk alle sammen, fortsetter han.

En BBC-kilde opplyser samtidig til nyhetsbyrået PA at allmennkringkasteren tar fotballegendens utspill svært alvorlig. Det venter en alvorsprat med 62-åringen.

Britiske politikere har også reagert på Linekers ordvalg. Innenriksminister Suella Braverman sier at uttalelsene er «skuffende og lite hjelpsomme».

Tidligere advart

Lineker står på sin side støtt i sin holdning til den nye asylpolitikken.

– Det er godt å se ytringsfrihetsforkjemperne vise seg fram denne morgenen og kreve stillhet fra de de er uenige med, skriver han på Twitter onsdag.

Fotballegenden er for tiden ansatt av den britiske allmennkringkasteren som programleder for «Match of the Day».

BBCs generalsekretær Tim Davie har tidligere advart ansatte rundt bruken av sosiale medier. Etter at Davie tiltrådte stillingen i 2020, ble allmennkringkasterens retningslinjer for sosiale medier oppdatert.

De ansatte ble da fortalt at de skulle følge redaksjonelle retningslinjer på samme måte som når de lager innhold for BBC.

Lineker på sin side har lenge insistert på at han kan uttrykke sine politiske syn ettersom han ikke jobber for BBCs nyhets- eller aktualitetsavdelinger.