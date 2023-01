Veronica Kristiansen blir mamma

Landslagsspiller Veronica Kristiansen (32) venter sitt første barn til sommeren.

- Jeg er veldig glad for å kunne offentliggjøre graviditeten nå, det har vært litt vanskelig å holde på nyheten i det siste, forteller hun i en pressemelding og legger til at hun gleder seg veldig.

Hun debuterte for landslaget i 20. mars 2013 og har siden den gang spilt 171 kamper og scoret 553 mål for laget.

Kristiansen var ikke en del av den norske troppen som vant EM i vinter. Landslagssjef Thorir Heirgeirsson gratulerer Kristiansen.

– Vi i Håndballjentenes trenerteam gleder oss stort over nyheten og gratulerer Vikki og Adam (samboeren) og ønsker de lykke til i tiden som kommer. Vi vet at hun har planer om å komme tilbake til topphåndballen og slå seg inn i landslaget igjen etter hvert – alt dette når hun er klar for det, sier Hergeirsson om nyheten.